Kurt Thyboe: Grib øjeblikket og lev det

Kurt Thyboes børn, Charlie og Nicky, mindes her deres evigt omkringfarende ophav med stor varme

Han var en mand, der ikke kunne se forskel på sort eller hvid – rig eller fattig– berømt eller ukendt.

Han var kort sagt fordomsfri, en kærlig far og en trofast ægtemand, fortæller hans børn, Charlie og Nicky.

Tom var Kurt Thyboes søn fra første ægteskab. Den lille dreng led af svær astma, og som 14-årig døde han i et astmaanfald. Den sorg sendte Thyboe ud over kanten i meget lang tid. privatfoto

Da Kurt Thyboe mistede sin hustru gennem et helt liv, mistede han en stor del af sig selv.

I forvejen havde han fået diagnosen Alzheimers, som havde ’ædt’ halvdelen af hans hjerne, men med Mariannes død havnede han i et frit fald, som stod på til hans død som 81-årig 3. november i år.

– Kurt døde af lungebetændelse, men heldigvis kunne han trods sin Alzheimers kende både os og sine børnebørn til det sidste, fortæller datteren, Charlie, 52.

Da Nicky var blevet født, mente Kurt og Marianne, at det var på tide at blive gift. Alle tre børn var med: Tom, Charlie og lille Nicky i favnen på en ven af huset. privatfoto

– Vi elskede vores far – vores forældre. De var rummelige, kærlige og omfavnende. Ingen gik forgæves til dem. Men Kurt var også naiv, ikke mindst i pengesager. F.eks. fik han, da han blev fyret fra Ugens Rapport, et særdeles gyldent håndtryk.

- Men den B-indtægt glemte han at betale skat af. Så i start-80’erne skyldte han pludselig 300.000 kr. til skattevæsenet. Dengang var der helt anderledes store renter på skyldig skat end i dag, så selvom Kurt betalte af det meste af sit liv, endte han med at betale den skattegæld ti gange, før han blev gældssaneret, forklarer sønnen, Nicky, 44.

Peter Belli og June og hørte også til vennekredsen, og Kurt Thyboe skrev (fordanskede) flere sange til Belli, bl.a. Phil

Image kontra virkelighed

De to Thyboe-børn fortæller, at faderens hjemmeliv var meget langt fra hans offentlige image.

– Kurt var hverken mandschauvinist eller sexist. Han var heller ikke en gå-i-byen-fyr, der væltede sig i sprut og fremmede damer. Han røg en cigar ved festlige lejligheder, men de der sjusser, han lod sig fotografere med, var mest for at pleje imaget. Til festerne sov han som regel i en stol. I virkeligheden var han en stor ynder af grapetonic og mors gode mad, og han havde masser af plads til os børn.

The Champs – Kurt Thyboe og Carlos Monzón. Thyboe elskede boksningens verden, og bokserne elskede ham. privatfoto

Charlie siger, at den eneste gang, der gik druk i Kurts liv, var, da hans ældste søn af første ægteskab, Tom, døde som 14-årig af et astmaanfald.

– Den dybe sorg fik ham til at drikke en flaske whisky om dagen i mindst et år – indtil vores mor fik ham hjulpet over på den anden side og stablet ham på benene igen.

Som ung reporter ville Kurt Thyboe gerne interviewe Ole Ritter. Det slap han så skidt fra, at Ritter sagde: ’Begynd at cykle, så kan vi mødes igen, når du ved, hvad du taler om’. Foto: Nordisk Pressefoto A/S

Den enorme skattegæld gjorde, at Kurt og Marianne flyttede til Spanien. Her holdt de hof for venner og familie – alle var velkomne.

– Kurt elskede cykelløb, og jeg arvede hans passion. Jeg var så bidt af det, at jeg droppede 1. g og tog ned til ham i Spanien. Det tog han pænt, og spanierne tog godt imod mig. I ti år kørte jeg semi-professionelt dernede. Aviserne kaldte mig El Rubio (Den blonde, red.), fortæller Nicky og tilføjer:

– Efterfølgende, da jeg skulle samle min uddannelse op, valgte jeg militæret, hvor jeg endte med en kaptajnsrang, og i dag er jeg personalechef i KMD.

Kurt Thyboe havde et image som fræk, tough guy. Det gjorde han blandt andet ved at understrege sit venskab med lederen af motorcykelklubben De vilde engle, Bjørn Andersen (tv.). privatfoto

Småborgerlige

– I det hele taget lever min bror og jeg et helt igennem småborgerligt liv i forhold til vores forældres. Jeg blev godt nok skuespiller, men da mad og økologi trak i mig, fik jeg en projektlederuddannelse og har brugt mit voksenliv hos først Aarstiderne og siden Meyers. Kurt og Marianne havde ikke hang til den form for fornuft.

- Deres laissez faire er i stor kontrast til vores liv i dag. Kurt var løssluppen og lidenskabelig. Marianne var temperamentsfuld. De levede nærmest italiensk, for der blev råbt og skreget, så enhver misstemning var væk på et sekund, fortæller Charlie.

Kurt Thyboe var vildt stolt af sin ’El Rubio’. I ti år fulgte han sin søn Nicky, når de store semi-professionelle løb blev kørt rundt omkring. Den fælles passion gjorde dem tætte. Privatfoto

Kurt Thyboe var vennernes ven. Når der var penge, var han spendabel og gavmild. Når der var lavvande, indskrænkede han. Det gjorde ikke nogen forskel, husker børnene.

– For ham handlede det om at gribe øjeblikket og leve det, fastslår Charlie og Nicky.