Kvinde stod frem i droppet dokumentar: - Det er ubegribeligt

Ifølge Jacob Kwon passer det ikke, at dokumentaren var mere eller mindre færdig, da han onsdag tog beslutningen om at trække stikket på den.

- Det er lodret forkert. Fuldstændig, siger han til Ekstra Bladet og afviser, at han har set klip fra den, inden han tog beslutningen.

- Nej, jeg har ikke set nogen klip fra den. Der er ingen dokumentar, så dine oplysninger om, at vi skulle have en næsten færdig dokumentar er simpelthen forkert.

- Men er der foretaget optagelser, eller har der kun været researchinterviews?

- Nej, nej. Der er lavet nogle optagelser. Det er helt normalt, at man sideløbende med research også laver optagelser undervejs. Så der er både optagelser og research, men det er langt fra færdigt og langt fra at kunne udkomme.

- Men du har ikke set optagelserne?

- Nej, siger han og afviser, at beslutningen er taget, fordi dokumentaren ville stille TV2 i et dårligt lys.

- Nej, slet ikke. Det er jo også derfor, at vi har kontaktet de medvirkende og sagt, at det står dem frit for at kunne fortælle deres historier et andet sted. Vi synes bare ikke, at vores troværdighed kan holde til, at vi undersøger os selv. Men hvis de kan finde et andet medie, der gerne vil bringe deres historier, så har de vores velsignelse.

Jacob Kwon forstår dog godt, hvis de kilder, der har valgt at tale med TV2, er skuffede over beslutningen.

- Det kan jeg udmærket forstå. Jeg beklager også over for dem, at vi ikke kommer til at udkomme med den dokumentar, siger han.