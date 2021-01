- Kvinder, stop det krænkelsespis

- Kvinder, nu må I simpelthen stoppe jer selv med det krænkelsespis.

Så klar er talen fra den tidligere 'Robinson Ekspeditionen'-vinder Malene Hasselblad, der i et harmdirrende opslag på sin Facebook-profil langer ud efter MeToo-bevægelsen og krænkelsesparatheden.

Det sker i lyset af fyringen af Jes Dorph-Petersen, der ifølge en ekstern advokatundersøgelse skulle have krænket to journalistpraktikanter for 18 og 20 år siden.

I opslaget understreger hun, at hun ikke klandrer kvinder, der rent faktisk har oplevet magtanvendelse på det, hun kalder 'hvis du ikke sutter min pik, så sørger jeg for, at du bliver fyret'-stadiet. Hun taler om dem, der 'kæfter op om enhver fucking hændelse/kæk bemærkning sendt afsted med et måske helt uskyldigt glimt i øjet og afsæt 10-20 år forinden'.

'NU kæfter du op, ikke fordi du sådan var VIRKELIG krænket i ordets bogstaveligste forstand.... dengang, men bare fordi du også gerne lige vil være med på #metoo beatet', tordner 50-årige Malene Hasselblad, der mener, at mange kvinder bør se indad.

'Jeg tænker du også selv engang i dit liv og din karriere, har været flirtende, sagt en kæk og fræk bemærkning, måske endda uden at tænke over det, er gået en snert over grænsen.'

Pænt belastende

Over for Ekstra Bladet understreger Malene Hasselblad, at hun ikke skyder mod kvinder, der er blevet gramset på mod deres vilje, eller som har oplevet en reel alvorlig krænkelse. Hun skyder mod kvinder, der ifølge Malene Hasselblad har en tendens til at blive lidt for tyndhudede.

- Jeg synes, at det i længere tid har været pænt belastende med den krænkelseskultur, der er. Ikke bare MeToo, men generelt. Der skal ingenting til længere, og da jeg så Jes' opslag, var det bare dråben, siger Malene Hasselblad og tilføjer:

- Det er ikke henvendt til de to potentielle ofre. Det er dem, der generelt ikke er blevet alvorligt krænket, eller måske til dels selv har været med på galejen, som så ikke har kunnet finde ud af at sige fra før et årti eller årtier efter.

Hun mener, at sagen omhandlende Jes Dorph-Petersen virker uskøn.

- Med Jes bliver det lidt dom uden rettergang, og det er ikke værdigt. Jeg er glad for, at mænd ikke er ligeså krænkelsestørstige, for jeg tror, det er de færreste kvinder, der ikke på et eller andet tidspunkt har sagt eller gjort noget, der kan sammenlignes med noget af det, mænd bliver klandret for.

Påstand mod påstand

Malene Hasselblad fortæller, at hun ikke havde læst de to sager, der har fældet Jes Dorph-Petersen, da hun skrev opslaget. Men hun står stadig ved sine ord.

- Der havde jeg ikke læst, at det er påstået voldtægt fra den ene part, men det ændrer ikke på essensen af mit opslag. Her er det påstand mod påstand, dom uden rettergang og 20 år efter den påståede hændelse. Det klæder ikke nogen og er ikke rart for nogle af parterne. Der er reelt ikke andre, der kender sandheden, end de to implicerede, og tager man hans ord for gode varer, har der ikke været problemer mellem dem efterfølgende, hvor hun selv har opsøgt ham, siger hun.

- Men er det ikke godt, når folk ikke slipper igennem nettet, selvom det sker med en forsinkelse?

- Det kommer an på, hvad det er. Er det voldtægt eller gentagen grænseoverskridende adfærd, skal der selvfølgelig fyres, og det skal have en konsekvens, men hvis det er lettere flirten eller et klap i røven - det ser jeg som værende uskyldigt, og hvis det er grænseoverskridende for én, så italesætter man det. Det virker bare til, at alt skal italesættes. Jeg synes, det er gået for vidt, for nogen bliver det en mærkesag at kunne finde noget at lade sig krænke over.

Hun fremhæver DR's børnefjernsyn om John Dillermand som eksempel.

– Jeg tror bare, børnene synes, det er sjovt, og de griner af ordet diller og lægger ikke noget seksuelt i det, det er de voksne, som pådutter programmet en seksuel upassende karakter. Man kan blive krænket over alt. Så er det Pippi Langstrømpe, der skal censureres, eller lille sorte Sambo, dernæst er det Zulu-lakridser og Eskimo-is eller Kim Larsens 'Haveje'-sang. Slap nu af. Vi har større problemer, siger Malene Hasselblad.

