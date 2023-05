Kysseri går galt: - Det er pinligt

Når musicalen 'Matador' 15. februar næste år får premiere i Falkoner Teatret, vil det hurtigt blive afsløret, om Annette Heick er kommet sig over sin kysse-blokering.

Det er nemlig sådan, at kvinden, der ellers frygtløst kaster sig ud i hvad som helst, har bøvl med at kysse på scenen.

- Jeg spiller skyggetanten, Elisabeth Friis, og der kommer – også i vores handling – en Romeo og Julie–historie med Kristen Skjern, som spilles af Carsten Svendsen. Da vi jo skal være romantiske, er det vel ikke unaturligt, at man også vil forvente, at vi kysser. Og det kan jeg ikke rigtig finde ud af.

Annette Heick griner, mens hun fortæller om sit lille problem.

Annette Heick glæder sig til rollen som Elisabeth Friis. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Annonce:

– Det er svært at forklare, hvorfor jeg har det sådan, men jeg synes altså, at det er pinligt at stå og kysse på en scene. Det er fjollet – jeg ved det – alligevel det er virkeligheden. I mange år har jeg lavet alle mulige krumspring for at sno mig ud af denne nærkontakt, men på det seneste har jeg fået job, hvor det nærmest er uundgåeligt, smiler hun.

Akavet

I ’Mama Mia’ skulle hun kysse med sin gamle ven, Jesper Lundgaard, og det gik helt galt.

– Jeg er reelt for gammel til at reagere sådan, men hver gang, Jesper og jeg skulle kysse, blev det vildt akavet. Vi nåede faktisk aldrig frem til at kysse på munden – det blev kun til underlige kindkys.

Om Elisabeth Friis når frem til at storsnave Kristen Skjern, må tiden vise. Lige som med de øvrige nyfortolkede tiltag i den forestilling, som sætter musik af Lise Cabble og Burhan G til det, der vel bedst kan betegnes som Guldhornene eller slet og ret dansk arvesølv.

I 2005 stod RadioUnderholdningsOrkestret og Peter Langdal bag det første bud på en musical over 'Matador'. Det blev ikke en stor succes. Alligevel er Annette Heick ikke bange for at spille med i en ny version af en musical, der bygger på den elskede tv-serie.

– Vi skal turde at tage fat på 'Matador', for vi er for historiens skyld nødt til at finde en vej ind til de unge og yngre. Og et af de greb, vi bruger er ny musik og kærlighed, forklarer hun.