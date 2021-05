Kysset farvel i kisten

Når familie og venner lørdag klokken 14 samles i Lindevangskirken på Frederiksberg for at tage afsked med Johannes Møllehave, kommer de til et arrangement, som den 84-årige præst, forfatter, foredragsholder med meget mere selv har være med til at 'instruere'.

Møllehave døde mandag formiddag fredfyldt i sin bolig på plejehjemmet Ingeborggården på Frederiksberg efter længere tids svækkelse og sygdom.

At begravelsen foregår fra netop Lindevangskirken er Johannes Møllehaves eget ønske. Det samme er valget af præsten Christiane Gammeltoft Hansen og også valget af salmer, der også tæller Møllehaves egne ord.

Det fortæller hans søn Tomas Møllehave.

Da Ekstra Bladet taler med ham tirsdag eftermiddag fortæller han også, at han netop har været med til at lægge sin far i kisten.

- Der fik jeg kysset ham farvel. På sin vis sælsomt, men også fint. Mine døtre så ham også i kisten. Jeg tror, at det gør det hele lettere at forstå.

Tomas Møllehave fortæller videre, at familien har bestemt, at gæsterne i kirken ikke må synge med på salmerne. Det skyldes coronarestriktioner, og ved kun at lade koret synge giver det mulighed for, at flere kan være med i kirken under ceremonien.

- Far har jo kendt så mange, så det er vigtigt, at flest muligt får lov til at sige farvel, pointerer han.