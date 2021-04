Lå søvnløs efter skilsmissen fra Bubber

Sygeplejerske og skuespillerinde Christina Nørby Ibsen fandt sig selv i sit livs krise for to år siden, da hun gik fra sin mand gennem mere end 30 år, tv-værten Bubber, da hun fandt ud af, at han havde en affære.

Midt i krisen har hun opsøgt andre, som også har stået i dyb sorg og total uoverskuelighed, i håbet om at deres historier kan hjælpe hende ud på den anden side.

Samtalerne er blevet til podcastserien 'For altid forandret', som netop har fået premiere på streamingtjenesten Podimo.

- Den er lavet med henblik på forhåbentligt også at kunne hjælpe andre, som er i en situation, som jeg selv først fandt ud af eksisterede, da jeg oplevede, hvad det vil sige at blive bombet i tusind stykker, fortæller hun i et interview med Ritzau og fortsætter:

- Det handler ikke om hævn eller opmærksomhed. Det har været et feltstudie i, at du kan blive så ked af, at du ikke ved, hvad du skal gøre af dig selv, eller hvordan du rejser dig, uanset hvad du har af familie og venner omkring dig.

I hvert afsnit taler Christina Nørby Ibsen med andre, som har stået i skelsættende situationer, men som er kommet ud på den anden side.

Blandt andre vejrværten Cecilie Hother, som mistede sin ufødte søn, Karl, 26 uger inde i graviditeten, og tidligere forsvarsminister Søren Gade, som mistede sin hustru og moderen til sine to teenagedøtre til kræft.

Lå søvnløs

I interviewet med Ritzau fortæller Christina Nørby Ibsen om den første tid efter skilsmissen, hvor hun ofte lå søvnløs, og alt føltes som en grå masse.

På trods af alle de mennesker, som slog ring omkring hende, havde hun aldrig nogensinde været så ked af det før i sit liv og følt sig så ensom og uden identitet.

- Når du har været gift med et menneske i 30 år, bliver du så bundet sammen med det menneske. Man bygger sin egen personlighed op sammen og bliver hinandens personer.

- Det er, som om at du mister dine arme. Noget af dig selv, og det er svært lige pludselig at skulle være sin egen, fortæller Christina Nørby Ibsen.

- Jeg er blevet skilt fra en, som folk ved, hvem er. Men det er jo ikke anderledes end fra alle andre, bortset fra at jeg har været på forsiden.

Grundet coronapandemien var det umuligt at aflede opmærksomheden og tage på tegnekursus, silent retreat eller gå Caminoen, eller hvad andre gør.

Hun kunne ikke flygte nogen steder hen, men var tvunget til at opholde sig derhjemme. Men efter noget tid kom selvransagelsen og bevidstheden om at være der for sine tre børn og sine to børnebørn.

- Jeg følte, at jeg var nødt til at rejse mig op og vise dem, at jeg godt kunne komme op igen. Jeg kunne ikke være andet bekendt, siger hun.

Har fundet kærligheden igen Christina Nørby Ibsen fortæller videre, at hun nu har rejst sig og fundet kærligheden igen. De nærmere detaljer understreger hun, at hun ønsker forbliver private. Selvom hun stadig kan falde i et hul til tider, har podcasten og gæsterne her garanteret hende en ting: at hun bliver glad igen. - Jeg føler mig stolt og modig til at sætte ord på nogle af de ting, som andre kvinder har svært ved under en lorteskilsmisse, siger hun og fortsætter: - Det er så vigtigt at vise, at der godt må være en knust rude i denne her vanvittige glasverden, vi lever i. Det er okay at være ked af det. Det må bare ikke stjæle dit liv. Der skal lys ind indimellem, for ellers bliver du kvalt af tunge skyer.

Kort efter skilsmissen fortalte Bubber om sin beslutning og sit nye liv til Ekstra Bladet. Du kan læse hele hans beretning her.