Ladt i stikken af Lauritz.com: Nu er der indsamlet over 500.000 kr.

SMILfonden havde 409.000 kroner til gode hos Lauritz.com, før selskabet gik konkurs. Nu har stifter Sisse Fisker afsløret, at der på to døgn er blevet doneret over en halv million til fonden

Efter Lauritz.com er gået konkurs, står en masse mennesker tilbage med tomme lommer.

Mange ventede forgæves på penge, de havde til gode, og det gjaldt også indsamlinger til velgørenhed, hvor det kom frem, at Danmarks Indsamling mangler over 850.000 kroner, og SMILfonden manglede 409.000 kroner.

Det gør sidstnævnte dog ikke længere - det er nemlig væltet ind med donationer, som Ekstra Bladet beskrev lørdag, og nu er der samlet over en halv million kroner ind.

Det kunne tidligere tv-vært og medstifter af SMILfonden, Sisse Fisker, afsløre i et opslag på fondens Facebook-side.

- Jeg vil bare sige et kæmpe, kæmpestort tak til alle jer, der har støtte SMILfondens indsamling her de sidste par dage. Der er simpelthen sket det her søndag aften, at vi er røget over en halv million indsamlede kroner - altså flere penge, end vi har til gode hos Lauritz.com.

- Det er fuldstændig fantastisk og over al forventning, siger Sisse Fisker i en video i opslaget.

Pengene går til børn med alvorlige og kroniske lidelser.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en uddybende kommentar fra Sisse Fisker.

Indsamling strandede

Det vakte i den grad opsigt på sociale medier, da SMILfonden kunne fortælle, at deres penge var strandet hos Lauritz.com.

Pengene var samlet ind i samarbejde med FCK ved at sælge spillertrøjer og lignende på Lauritz.com. Men auktionshuset havde frist for at udbetale de indsamlede penge til fonden i begyndelsen af juli måned, og de kom aldrig.

Det fik blandt andre tv-vært Anders Breinholt til at lave et opslag på Instagram, hvori han kaldte Lauritz.com-ejerne for nogle 'usympatiske røvhuller'.

Han havde nemlig selv betalt 30.000 kroner plus et gebyr på 7500 kroner for en trøje med Rasmus Falk på ryggen.