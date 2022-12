Lægens besked ændrede Neel Rønholts liv

Efter et år med fart på, fik Neel Rønholt en besked fra sin læge, der endte med at blive et vendepunkt

Vi spoler tiden tilbage til januar 2022.

Det var nemlig her, at skuespiller Neel Rønholt fik en uventet besked fra sin læge. En besked, der endte med at blive et vendepunkt i skuespillerens liv.

Det fortæller hun i et længere interview med ALT for damerne.

2021 havde på mange måder været et år, hvor der var rigeligt at se til for Neel Rønholt, hvor særligt efteråret var fyldt med både optagelser til en tv-serie og 'Vild med dans'.

Og det kunne mærkes.

- Jeg havde lige afleveret børnene i børnehave efter ferien, da jeg fik det dårligt på vej hjem. Jeg fik sådan lidt ondt i kroppen, og jeg kan huske, at jeg tænkte: 'Årh, jeg orker ikke, hvis jeg skal til at være syg nu', fortæller Neel Rønholt til magasinet, hvor hun videre fortæller, at nogle tegn, som man godt kan forbinde med graviditet, viste sig.

Privat danner Neel Rønholt par med skuespilleren Jens Sætter-Lassen. Sammen har de døtrene Ellen og Franka. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Tog til lægen

Da det havde stået på noget tid, tog Neel Rønholt til lægen. Diagnosen var klar. Der var tale om stress.

Til ALT for damerne forklarer skuespilleren, at diagnosen blev et vendepunkt for hende, og én ting har hun ændret i sin hverdag.

Hun har nemlig lært at give sig selv mere tid. Tid til at tage i skoven eller bare ligge på sofaen og læse en bog, hvis hun kan mærke, at hun har brug for det.

Lige nu er Neel Rønholt aktuel i den 3. 'Tinka'-julekalender. Foto: Emil Helms / Ritzau Scanpix

Neel Rønholt kan lige nu opleves i den tredje 'Tinka'-julekalender, der sendes på TV 2, men ellers går tiden med afslapning forud for næste års projekter.

- Jeg skal lave musical til næste år, hvor jeg skal lave 'Grease' og nogle andre projekter, som kræver noget forberedelse. Der kommer blandt andet også en 'Orkestret' sæson to, der skal optages i det nye år, fortalte skuespilleren til Ekstra Bladet tilbage i november i år.

