Lægger sig fladt ned: - Jeg må tage min straf

Dennis Knudsen ærgrer sig over udviklingen i sagen om kendisstylistens clash med Molslinjen. Nu lægger han sig fladt ned og er klar til at tage den straf, der måtte komme

Fredag aften gik han amok på Molslinjen, hvor kendisstylisten blandt andet overfusede Kombardo-personalet på Aarhus færgehavn, ødelagde en bom og forsøgte at køre ind på den færge, han ellers var blevet forment adgang til.

Klik her for den udpenslede version af hele optrinnnet og læs, hvorfor Dennis Knudsen mistede besindelsen.

Men nu søger den 60-årige kendisstylist Dennis Knudsen tilgivelse for måden, han skabte sig på overfor de mennesker, der var til stede, mens stylisten fik en nedsmeltning på Aarhus Færgehavn.

- Jeg vil gerne sige undskyld til de involverede mennesker, siger Dennis Knudsen nu til Ekstra Bladet.

- Undskyld, at jeg tillader mig at opføre mig sådan.

Annonce:

- Det er beklageligt, at jeg overreagerede, men jeg er kun et menneske, og jeg gjorde det i en tilstand, hvor klappen går ned, siger han her dagen efter, at historien om hans ringe opførsel blev breaket i Ekstra Bladet.

Knudsen mistede besindelsen fredag aften, da en kvindelig ansat gik ham på nerverne og nægtede at lytte til hans tryglende ønske om boarde færgen, selv om han ifølge reglerne var kommet for sent.

Det fik Knudsen til at gå amok i raseri.

Dennis Knudsen havde sine tre skrigende og sultne børn med i bilen, der ikke bidrog til en rolig atmosfære i Knudsens virvar af stress og frustration. Foto: Per Rasmussen

Gjorde bare sit arbejde

Men kendisstylisten er dog fuld af forståelse for, at kvinden nok bare gjorde sit arbejde.

- Hun gør sit job, det kan jeg kun give hende ret i - hun gjorde sit job, som hun skulle, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet i dag.

Men der, hvor kæden med hans egne ord hopper af, er, at kvinden burde have udvist en vis medfølelse for Knudsens stressende omstændigheder med skrigende unger på bagsædet.

- Jeg oplever stadigvæk, at hun som menneske ikke udviser empati, medfølelse og forståelse for den desperation, jeg var i.

Annonce:

Knudsen mener med andre ord fortsat, at den kvindelige ansatte negligerer hans situation på et menneskeligt plan. Det 'med småt', der betød, at han ikke kunne få adgang til færgen, har han dog forstået nu, melder han.

Dennis Knudsen clashede med en kvindelig Molslijen-ansat, der ikke ville lytte til hans bøn om at komme med færgen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Ingen hjælp at hente

Knudsen har sin egen teori om, hvorfor Kombardo-medarbejderen behandlede ham, som hun gjorde.

- Jeg forstår ikke, at hun ikke engang gider at finde ud af, om hun kan hjælpe mig, udtaler Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

- Men hun har sikkert ikke kunnet fordrage Dennis Knudsen, og hun har set sit snit til at udnytte sin autoritet til at være bussemand, siger han om kvinden, han lørdag kaldte for 'det mest rædselsfulde væsen, han længe havde set',

Dennis Knudsen kommer til at acceptere den straf, der eventuelt venter i kølvandet på hans optrin. Foto: Per Rasmussen

Tager straffen

Nu vanker der repressalier for hans nedsmeltning, og hvad end der kommer den 60-årige kendisstylists vej, tager han i stiv arm.

Annonce:

- Jeg er nok ikke velkommen på Molslinjen, kunne jeg forestille mig. Det må jeg så leve med, og samtidig også acceptere, at der også kommer en efterfølgende sag, hvor jeg må tage min straf, som jo er berettiget i sådan en situation, hvor der kommer et erstatningskrav for hærværk.

Dennis Knudsen afviser, at der var tale om kendisnykker, da han forsøgte at tvinge sig ombord på Kombardoekspressen. Foto:Per Rasmussen

Kendisnykker

Efter at Ekstra Bladet bragte historien om kendisstylistens vredesudbrud, er kommentarsporet på Dennis Knudsens Facebook-side glohedt.

Her raser brugerne over, at Knudsen som kendis skulle føle sig så priviligeret, at han kunne tvinge sig ombord på færgen.

Det ser Knudsen selv dog slet ikke som tilfældet.

- Det har intet at gøre med, at jeg er kendt eller ej, at jeg forsøger at presse mig ombord på færgen. Det sker af desperation over mine tre sultne børn, der glædede sig til at se på fisk fra færgen og spise pølser.