Lægger sig fladt ned: - Vi fortryder

Selvom Janni Ree har kunnet se, hvordan mange af hendes influencer-kolleger er blevet svinet til for at have rejst ud i verden under pandemien, forklarer Ree, at hun er overrasket, fordi hun næsten ikke har modtaget negative beskeder.

- Jeg havde forventet, at jeg ville få mange svinere, da jeg rejste, fordi vi havde set, at andre blev svinet. Men det gjorde vi ikke - heller ikke selvom jeg lagde et bikinibillede op på en hvid sandstrand, og det er da provokerende i tider, hvor alle er nødt til at sidde derhjemme. Måske er det fordi, jeg fra start har gjort klart, at det også var forretning. Det ved jeg ikke.

- Men kan du forstå dem, der siger, at det er amoralsk og uforsvarligt at rejse på det her tidspunkt? Man har jo også et ansvar som influencer?

- Jeg kan godt forstå det, når Mette lukker landet ned. Vi skal tage det seriøst. Det er ikke for børn, og vi må have mere respekt for det, også med de nye mutationer, der nu kommer, siger hun og fortsætter:

- Vi valgte at gøre det, fordi vi synes, der var taget vores forholdsregler. Men fra nu af bliver vi hjemme. Vi fortryder, at vi rejste, vi kan godt se, at det er forkert og vil ikke gøre det igen, understreger hun.