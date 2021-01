Lægger sig fladt ned: - Vi har ikke været gode nok

Over 45.000 mennesker har indtil videre meldt sig ind i gruppen 'For alle os, der støtter Jes Dorph og Jens Gaardbo' på Facebook.

Tusindvis af danskere har siden fyringen af Jes Dorph været aktive og skrevet opslag i gruppen, hvor de i større og mindre grad ytrer, at de absolut ikke mener, at det var i orden, da TV2 valgte at fjerne de to værter fra kanalen, efter en ekstern advokatundersøgelse fandt, at de havde opført sig krænkende over for en række kvinder i deres tid på TV2.

Men siden er tonen i gruppen løbet helt af sporet, og i kommentarsporet kan man blandt andet læse trusler mod de kvinder, der har rettet anklager mod de to tv-værter med trusler om, at de skal 'findes' og 'stenes'.

Den meget hårde tone fik tirsdag Jes Dorph-Petersen, der indtil da havde været medlem af gruppen, til at melde sig ud af gruppen og tage afstand fra de hårde beskyldninger.

- Jeg synes ikke, at mennesker, der skriver sådan nogle ting, fortjener, at jeg bruger min tid på dem. Det er groft og ikke i orden, men på samme tid vil jeg gerne understrege, at jeg ikke kan stå på mål for, hvad der bliver skrevet og sagt i den gruppe. Men jeg har samtidig også brug for at tage afstand fra det, for det gør mig sur og ked af det, at folk kan finde på at skrive sådan noget om andre mennesker, sagde han til Ekstra Bladet i den forbindelse.

Siden har moderatorerne indskærpet over for medlemmerne i gruppen, at tonen ikke er i orden, og at alle kommentarer, der indeholder grimt sprog, trusler og lignende, vil blive fjernet.

I støttegruppen bliver Jes Dorph-Petersen og Jens Gaardbo bakket op. Foto: Mogens Flindt

'Ikke gode nok'

Over for Ekstra Bladet erkender Bjarne Engelbrecht, der er en af administratorerne og moderator i gruppen, dog, at de ikke har været gode nok til at fjerne de problematiske kommentarer.

- Vi har organiseret det på den måde, at der er en vagtplan bestående af syv moderatorer. Vi gør alt, hvad vi kan for at forsøge at fange de uhensigtsmæssige beskeder og lukke ned for bodegasnakken. For trusler og kommentarer, der har snert af personforfølgelse - det kan vi ikke acceptere, og det skal slettes med det samme.

Det siger Facebook 'Vi tillader ikke hadsk tale eller trusler, der angriber folk på baggrund af deres personlige karakteristika (såsom fx køn), og fjerner den slags indhold, så snart vi bliver opmærksomme på det via anmeldelser eller vores kunstige intelligenssystemer. Hadefuld tale er ét af de områder, som teknologien konstant bliver bedre til at opfange, men hvor anmeldelser fra brugere fortsat er vigtige, fordi det kan være afgørende at forstå den lokale kontekst og de sproglige nuancer. Alle grupper, profiler eller personer, der gentagne gange overtræder vores fællesskabsregler, er i risiko for at blive fjernet', lyder det fra Camilla Nordsted, Kommunikationskonsulent for Facebook i Norden, i en besked til Ekstra Bladet. Vis mere Luk

- Men hvordan kan det så være, at man så stadig kan finde en lang række kommentarer - blandt andet om at anmelderne skal stenes?

- Vi har jo ikke været gode nok. For så havde de ikke stået der, og så havde vi ikke talt sammen nu, siger han og fortsætter:

- Så vi er ikke i mål endnu, og der er huller i osten. Derfor skal jeg også sige, at vi gerne hører fra alle dem, der opdager eventuelle huller, og vi arbejder på højtryk for at få det hele fjernet. For lige nu er vi ikke gode nok, erkender han.

Alligevel vil folkene bag gruppen ikke lukke den. Læs mere om det i boksen herunder:

Vil ikke lukke gruppen Moderatoren fortæller, at de i gruppen er blevet taget med bukserne nede, fordi de på ingen måde havde regnet med, at gruppen så hurtigt ville få så mange medlemmer. - Vi er overbeviste om, at det kan lade sig gøre at få styr på det. Men der er 45.000 mennesker, der er begyndt at følge med i gruppen på under en uge, og vi har simpelthen ikke kunnet følge med, siger han og fortsætter. - Men nu er vi begyndt virkelig at gå folk efter i sømmene, før de får adgang til gruppen, og der er også flere, der er blevet blokeret og fjernet. De næste dage vil vi køre alle opslag igennem igen for at sikre os, at det er, som det skal være. - Men burde I måske ikke overveje at lukke gruppen? - Nej. Gruppen er jo ikke startet med et mål om at udskamme folk. Den er ikke til for at udskamme, men er et sted, hvor man kan diskutere behandlingen af den her sag. Og den store mængde følgere viser jo, at der har været et behov for et sted, hvor man kan diskutere sagen, og at der har været et behov for et sted, hvor man tilkendegive, at man støtter Jes. - Men nu har Jes også meldt sig ud, fordi også han kunne se, at tonen tog en uhensigtsmæssig drejning - ændrer det noget? - Jes har meldt sig ud, fordi der ikke må være nogen misforståelse om, om at det ikke er hans gruppe. Han har ikke haft noget med den at gøre, og det vil han gerne gøre klart, så der ikke er nogen misforståelser. Jes vil ikke have denne her udskamning, og det vil vi heller ikke. Det er ikke det, der er idéen med gruppen, og derfor skal vi have ryddet op, siger han videre. Vis mere Luk