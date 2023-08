Længere mellem kagerne: Det skal han nu

Bare 17-årig Emil Obel skrev sig ind i kagehistorien, da han som den yngste i programmets historie vandt 'Den store bagedyst' i 2018.

Siden har han udfoldet sin store kreativitet gennem fantasifulde kager og bøger om hans bagværk.

Men nu skal Emil Obel bruge sine kreative evner et andet sted.

På Instagram fortæller den autodidakte bager, at han skal i gang med at studere.

Emil Obel er blevet optaget på Den Danske Scenekunstskole. Her har han taget hul på uddannelsen som rekvisitør og scenemester.

'Glæder mig til at bruge de næste tre år her og kunne kalde mig rekvisitør/scenemester!', skriver han på Instagram, hvor knapt 74.000 følger har fulgt med i hans bagerier.

Emil Obel håber, at hans følgere vil blive hængende, selvom der bliver skruet ned for mousser og sirlig pynt.

Annonce:

'Håber selvfølgelig stadig du har lyst til at følge med på profilen, selvom der bliver lidt længere mellem kagerne og lidt mere plads til mine andre kreative interesser', skriver han.

Siden han sikrede sig bage-trofæet, har Emil Obel givet den fuld skrue med kager og tog nogle sabbatår. Det har blandt andet resulteret bogudgivelser - og lidt ensomhed, fortalte han i oktober 2020 til Ekstra Bladet.

- Jeg er så småt kommet i gang med at promovere min bog, som jeg udgav i sommer, men det har været svært på grund af corona. Og så jeg er ret glad for at give livet som influencer et skud. Det er enormt sjovt at få lov til at prøve, synes jeg. Da 'Den store bagedyst' blev sendt, gik jeg jo i gymnasiet, så jeg har ikke haft tid til det før nu. Men nu prøver jeg at gøre det rigtigt, siger Emil Obel og fortalte om bagsiden af tiden bag komfuret hjemme i køkkenet.

- Det kan godt blive ensomt i længden at være derhjemme, sagde han.

På Den Danske Scenekunstskole, hvor han nu får masser af nye studiekammerater, kan man også uddanne sig til skuespiller.