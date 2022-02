Lagt for had: - Jeg fortryder

Thomas Rode Andersen er havnet i modvind efter et opslag om fastelavnboller. Nu lægger han sig fladt ned

'Det var dumt'.

Sådan lyder det fra den kendte kok Thomas Rode Andersen.

Ordene kommer i kølvandet på, at han er havnet i stormvejr efter et Instagram-opslag om fastelavnsboller.

'Fastelavnsboller er for kællinger', lød det indledende fra Thomas Rode Andersen i opslaget, der fortsatte:

'Danske mænd hvad sker der for jer?? 'Fastelavns bolle smagning'. 'Uhhh lad os finde ud af, hvem der laver Københavns bedste fastelavnsboller (...) Spis en fastelavnsbolle med familien, men lad nu for fanden være med at gøre det til årets højdepunkt!', lyder det videre i opslaget.

Taler vi sådan her?

Opslaget har siden modtaget hård kritik på Twitter og andre sociale medier.

Blandt andre fra sangerinden Lydmor med det borgerlige navn Jenny Rossander.

'Undskyld, taler vi sådan her i 22? Såkaldt “mesterkok” Thomas Rode Andersen på insta. Jeg ved ikke om jeg har for mange illusioner om, hvor langt vi er som samfund, men er det ikke HELT ude i skoven?', skriver hun i et opslag, hvor hun også har delt Thomas Rode Andersens oprindelige Instagram-opslag.

Jeg fortryder

Siden har Thomas Rode Andersen da også slettet opslaget, og i en sms til Ekstra Bladet skriver han, at han fortryder sit ordvalg, og at han derfor har fjernet det.

'Jeg tror bare, at den er død. Det var et ernærings fokuseret opslag i en kontekst, som blev kraftigt misforstået', skriver han og fortsætter:

'Og som min søde hustru sagde. 'Brug nu IG som det positive medie der er' .... det har jeg taget til mig, og så er den ikke så meget længere. Jeg brugte et forkert ord, og det fortryder jeg naturligvis. Det var dumt', skriver han.

Thomas Rode Andersen var fra 1996 til 2014 køkkenchef og direktør for restaurant Kong Hans i København. Han er desuden forfatter til bøgerne 'Stenalderkost' og 'Palæo' og har med jævne mellemrum også lavet mad i 'Go' morgen Danmark'.

