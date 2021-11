Lagt for had på nettet

Hvis du deltager i et realityprogram og stikker bare en smule ud, så er der ting, der er sikkert som amen i kirken. Blandt andet at følgerne vælter ind på sociale medier - og at de negative kommentarer gør det samme.

Det kan en af de mest toneangivende deltagere i årets 'Paradise Hotel', Sille Nimholm, skrive under på.

Da Ekstra Bladet møder hende på den blå løber til filmen 'Eternals' og spørger, om hun har modtaget meget hate på sociale medier, er hun klar i spyttet.

- Ja ja... Er du sindssyg. Det skete meget hurtigt, siger Sille Nimholm og trækker vejret en enkelt gang, inden hun fortsætter:

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg meget hurtigt fyldte enormt meget inde på hotellet. Og det har folk en holdning til. Når man stikker ud i den ene eller anden retning, så prøver folk jo at gøre en lille igen, men det kan de sgu blive ved med længe. Det kommer nok ikke til at lykkes.

Sletter og blokerer

Sille Nimholm, der ved samme lejlighed fortalte til Ekstra Bladet, at hun snart flytter til Jylland, har en ganske simpel strategi til at håndtere de negative kommentarer.

- Jeg sletter bare og blokerer. Jeg gider slet ikke at gå ind i det. Typisk er det bare nogen, der sidder bag skærmen, er pisse usikre og ikke selv tør at tage springet og melde sig til sådan noget. Så det går jeg ikke ind i, det er livet for kort til, siger hun og understreger, at hun også for utroligt mange positive beskeder på eksempelvis Instagram, hvor hun i skrivende stund følges af 45.000 brugere.

Hvordan det går Sille og de andre paradisoer kan ses på Viaplay.

