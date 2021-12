Lagt for had: 'Skam dig!'

Mads Christensen, der også er kendt under sit alias 'Blærerøven', er kommet i heftig modvind på de sociale medier.

Det sker, efter han har delt et opslag om coronavaccinen på sin Instagram-profil.

'Nu tager jeg MEGET mod min egen fri vilje mit andet stik. Jeg var langt mere tryg og tilfreds med min naturlige corona-survivor immunitet, men den var pludselig ikke coronapas-værdig længere,' skriver 'Blærerøven', der selv blev smittet med corona sidste år, og fortsætter:

'Efter første stik lå jeg vandret i tre dage, hundesyg, høj feber og tisse i en colaflaske. For mig var vaccinebivirkningerne MARKANT værre end den faktiske sygdom! andet stik coming-up ... måske er det her mine 'famous last words'?' skriver han i opslaget.

Der er dog en særlig formulering, der har fået folk op af stolene.

'Og uden pas er man som et b-menneske med en gul stjerne på frakken,' skriver han med henvisning til jøderne under Anden Verdenskrig.

Det er dette opslag, der får vrede folk til tasterne.

'Skam dig'

Sammenligningen mellem coronavaccinen og jøderne har bragt Mads Christensen ind i en regulær shitstorm.

I opslaget på Instagram vælter det ind med vrede beskeder fra forargede følgere.

'Jaaaa, den overhængende fare for at blive kylet i et gaskammer er 1:1 sammenligneligt med ikke at kunne gå på restaurant. Klart!,' skriver en, mens en anden fortsætter:

'Du sammenligner simpelthen en vaccine med holocaust?? Håber du får åbnet øjnene og kan se det fuldstændige vanvittige i det,' skriver en anden, mens en tredje fortsætter:

'Hvad pokker bilder du dig ind at sammenligne et frivilligt vaccinationsprogram med udryddelse af mange millioner mennesker. Skam dig!'

Ikke meningen

Mads Christensen fortæller til Ekstra Bladet, at hans hensigt med opslaget ikke har været at sammenligne med holocaust.

- Det har ikke været mit ønske eller min mening at sammenligne de to ting. Hvis man kender sin historie, ved man jo også, at man begyndte at sætte mærker på jødernes tøj, mange år før man begyndte at udrydde dem, og at man gjorde det for at vise, at de var lavest i hierarkiet, siger han og fortsætter:

- Jeg bruger den sammenligning, fordi jeg gerne vil illustrere, at jeg føler mig udskammet og som et b-menneske, lidt ligesom hvis man fik sat et mærke på sit tøj dengang. Men den gule stjerne har i min optik ikke noget med udryddelse at gøre, og det har ikke været min hensigt at sammenligne de to ting.

Beklager

- Men kan du ikke forstå, at der er nogen, der synes, det er upassende, og at folks tanker ledes hen på holocaust?

- Jeg kan godt forstå det, men når det så er sagt, så kan jeg ikke gøre alle tilfredse. Jeg må indrømme, at jeg ikke går meget op i Instagram, og derfor tænker jeg heller ikke videre over, hvad jeg skriver. Det havde jeg nok gjort, hvis det var en klumme til Berlingske. Så havde jeg nok læst det lidt mere grundigt igennem, end jeg har gjort her, siger han og tilføjer:

- Men når det er sagt, er jeg ked af, hvis jeg har fornærmet nogen med jødisk ophav. Det har aldrig været min hensigt at gøre nogen kede af det eller krænke nogen, og det vil jeg gerne beklage, hvis der er nogen, der er blevet, siger han.

Efter Ekstra Bladets artikel har Mads Christensen udgivet en video på sin Instagram-profil, hvor han undskylder: