Lagt for had: - Stop nu og få et liv

Efter Dennis Knudsens Molslinjen-episode er kendis-stylisten blevet lagt for had i kommentarsporet på de sociale medier

I fredags bragte Ekstra Bladet historien om, at Dennis Knudsen mistede besindelsen, da han smadrede en bom, gik amok på billetkontoret og var ved at køre en ansat ned på færgehavnen i Aarhus.

Klik her for den udpenslede version af hele optrinnnet og læs, hvorfor Dennis Knudsen mistede besindelsen.

Efterfølgende gik den 60-årige kendis-stylist ud og beklagede den voldsomme episode over for Ekstra Bladet og på de sociale medier.

Og i kommentarsporet på stylistens Facebook-side er folk gået helt balalajka over berømthedens vredesudbrud.

Ifølge Knudsen selv led børnene ingen overlast under raserianfaldet. Foto: Per Rasmussen

Ordlyden i kommentaren går på, at Knudsen ikke er egnet som far til tre. Hvilket Knudsen ikke giver en flyvende fis for.

- Jeg forstår godt, hvis mange synes, jeg er en idiot, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Men jeg har svært ved at acceptere alle dem, der beskylder mig for at traumatisere mine børn, hvor traumatiserede de må være efter i fredags, og hvor forfærdeligt det er, det de har været udsat for.

- Men de har ikke oplevet en skid, for raserianfaldet foregår 50 meter væk - inde på billetkontoret, mens børnene sidder i bilen.

Stop nu og få et liv

Faktisk har Knudsen en kort opsang til dem, der siger, at han skulle være en dårlig far for sine tre børn.

- Så stop nu, få et liv

- De mindste er for små til forstå noget, og Lukas siger bare, at jeg er ligesom sej og stærk som Hulk, da jeg flår bommen af.

Inde på billetkontoret stødte Knudsen ifølge eget udsagn på 'det mest rædselsfulde væsen, han længe havde set', der pissede ham så meget af, at han endte med at gå amok på kontorets inventar.

Dennis Knudsen prøvede at tvinge sig ombord på færgen, da han så, at den var tom i den ene side. Foto: Dennis Knudsen/privatfoto

Annonce:

Knudsen-bashing

Efter Knudsens raserianfald fandt vej til avisspalterne, begyndte Facebook-krigerne at prædike om Knudsens manglende evne til at varetage rollen som far til tre små børn, Lukas, Noah og Aura.



'Sikken et forbillede for sine unger: hvor du ødelægger alt, hvad du kommer i nærheden af - både ting og mennesker. Bare fordi man ikke får sin vilje. Vi ser det generelt i trafikken: folk gør, som der passer dem - ligesom i denne sag,' raser én, mens en anden fortsætter Knudsen-bashingen:

'Måske denne episode endnu en gang understreger min holding til dit egoistiske projekt om at skulle påtage sig opgaven som 'alenefar' til tre, når energien, overskuddet og fødselsattesten nærmer sig pensionsalderen.'

Kommentarsporet er ude med snøren efter kendisstylisten, der fyldte 60 i juni. Foto: Per Rasmussen

Forstår godt kritikken

Dårlig far-kritikken gør ondt. Men kritikken, der går på, at 'Dennis Knudsen er en idiot', er landet lidt anderledes hos stylisten.

Den forstår hovedpersonen så sandelig godt.

- Efter i fredags er jeg er en idiot i manges øjne, der har læst om det hele i medierne

- Og det forstår jeg godt, hvorfor mange ville synes.

- Det har jeg sikkert også selv syntes.

Dennis Knudsen udtaler desuden til Ekstra Bladet, at han endnu ikke har hørt, hvilke sigtelser han står over for. Men han forventer, at der nok dukker noget op i hans E-boks før eller siden.