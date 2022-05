Lagt totalt på is

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen

Anne Plejdrup er ikke interesseret i at have en relation til den voldtægtsdømte Teitur Skoubo

I 'Paradise Hotel' var Anne Plejdrup og Teitur Skoubo uadskillelige, selvom han tog røven på hende i finalen og smed kuglen på 300.000 kroner.

Alligevel opbyggede de et nært venskab efter hjemkomsten til Danmark, men det er nu forbi. Helt forbi.

Set i lyset af dommen på to og et halvt års fængsel, som Teitur Skoubo i går blev idømt for vold og voldtægt, har Anne Plejdrup valgt at klippe alle bånd til sin tidligere ven.

Det fortæller hun til Se og Hør.

– Jeg tager fuldstændig afstand fra vold og voldtægt, siger Anne Plejdrup og understreger, at hun ikke har tænkt sig at kontakte sin tidligere realityven.

– Nej, det gør jeg bestemt ikke.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Anne Plejdrup.

Anne Plejdrup danner i dag par med Nikolaj Hvidman, som hun mødte, da hun deltog i 'Paradise Hotel' for anden gang. Foto: Jonas Olufson

Pot og pande

Det flugter med meldingen, da hun i marts troppede op til Reality Awards. Her blev hun af Ekstra Bladet spurgt til den dengang tiltalte Teitur Skoubo.

- Jeg har ikke snakket med Teitur om det. Det har jeg heller ikke tænkt mig. Jeg har tiltro til retssystemet. Jeg har ikke så meget at sige til det, lød det dengang fra Anne Plejdrup.

De to nu tidligere venner var ellers pot og pande efter oplevelsen i Mexico, der blev filmet i 2018, og de kunne sammen fremvise vennetatoveringer til sæsonens finalefest.

Finalefest på 2019-sæsonen af 'Paradise Hotel'. I dag er det nære venskab forbi. Foto: Mogens Flindt

Fjerner sæsonen

De minder ligger fjernt nu, hvor Nent Group, der står bag Viaplay, har valgt at slette sæsonen, der altså endte med Teitur Skoubo som vinder. Det bekræftede programdirektør Kenneth Kristensen over for Ekstra Bladet efter dommen.

'Vi har hele tiden sagt, at det er op til domstolen at afgøre sagen. Dette er nu sket, og vi har, efter vi er blevet bekendt med dommen, besluttet at fjerne sæsonen af 'Paradise Hotel', hvor deltageren medvirker fra Viaplay', lød det i en skriftlig kommentar.

Også 'For lækker til love', som Teitur Skoubo deltog i, er blevet fjernet.

Teitur Skoubo ankede gårsdagens dom til landsretten med det samme.

