Lammet af sorg: Sådan fik hun den forfærdelige besked

I juli sidste år mistede den kendte youtuber Albert Dyrlund livet i en tragisk ulykke i Italien, hvor han faldt ned fra en skrænt på et bjerg.

Det pludselige dødsfald efterlod hans familie og nærmeste i chok - heriblandt hans kæreste, Maria Andersen, der stod tilbage med en ubeskrivelig sorg over pludselig at have mistet sin kæreste, som hun havde planer om et langt liv sammen med.

Nu sætter hun for første gang flere ord på, hvordan hun fik den tragiske besked om, at hendes kæreste var død i en forfærdelig ulykke.

Det sker i podcasten '112 for knuste hjerter' med vært Maria Jencel på 24syv.

– Jeg sidder på en café – og der er jo ikke noget godt sted at sidde, når man får sådan noget at vide, lyder det fra Maria Andersen i podcasten.

Hun uddyber:

– Jeg modtager et opkald, og jeg kan bare høre panikken i stemmen. Og jeg kan huske, at jeg bliver ved med at sige 'ja, men er han okay?', siger hun og tilføjer:

– Jeg havde brug for at høre en eller anden sige 'ja, men det er ikke godt'. Et eller andet, så der var en eller anden form for håb.

Egebæksvang Kirke i Helsingør var fyldt til randen, da Albert Dyrlund blev begravet. Foto: Henning Hjorth

Intet håb

Hurtigt stod det dog klart for Maria Andersen, at der ikke var noget håb for, at Albert Dyrlund ville klare den.

- Jeg får at vide, at han er død. Og så sortner det lidt for mig, og så kan jeg ikke rigtig huske andet, end at jeg lige pludselig er hjemme i min lejlighed, lyder det fra Maria Andersen, der fortæller, at hun efter det ringede til sin mor og søster for at give dem beskeden.

Dernæst tog hun hjem til Albert Dyrlunds forældre, og hun forsøgte at overbevise sig selv om, at det hele bare var en dårlig joke, og at hun inden længe ville have Albert Dyrlund i sine arme.

Da det gik op for hende, at hun aldrig skulle se sin kæreste igen, blev hun ramt af en altoverskyggende sorg, som gjorde, at hun havde svært ved at hænge sammen.

– De første to måneder var ret slemme. Der var det sådan noget med, at når jeg stod op, havde jeg i løbet af natten glemt eller fortrængt, hvad der var sket, siger hun og fortsætter:

– Det hele var bare forfærdeligt. Jeg var lammet og kunne ikke rigtig noget. Og så besluttede jeg mig så for at lave en børnebog – bare for mig selv. Det var sådan et helingsprojekt, lyder det fra Maria Andersen, hvis børnebog er inspireret af Albert.

Albert Dyrlund blev kun 22 år. Foto: Henning Hjorth

