Lander endnu et DR-job

I sidste uge meddelte DR, at det bliver Martin Brygmann, der sammen med Tina Müller, skal stå i spidsen for Dansk Melodi Grand Prix i år.

Men det er ikke det eneste program, som DR vil bruge den 57-årige skuespiller og sangskriver til.

Martin Brygmann kommer til at sætte sig på primetime-sendefladen lørdag aften i et nyt program, hvor danskernes sjoveste, platteste og mest åndsvage vittigheder skal spille en central rolle.

På dr.dk søger de netop nu efter de små sjove historier til programmet.

'Film dig selv og dine børn, kone, far eller samlever, mens du fortæller en vittighed til dem. Til et indslag i et nyt underholdningsprogram på DR1 med Martin Brygmann, hvor den danske humor er i centrum, samler vi nogle af de bedste, dummeste og sjoveste vittigheder fortalt af danskerne selv'.

Martin Brygmann er kendt som en herre, der befinder og bevæger sig godt i humorens verden, og heller ikke med jobbet som Grand Prix-vært har DR valgt i blinde ved at hyre ham til den traditionsrige aften.

Brygmann har tidligere været medlem af konkurrencens fagjury, ligesom han i 2005 var med til at skrive sangen 'I Must Be Crazy', der blev fremført af gruppen Sweethearts.

Dansk Melodi Grand Prix har i år kun otte deltagere, og det bliver sendt direkte på DR1 lørdag 6. marts.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Martin Brygmann, der har travlt i studiet.

