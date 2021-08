Lander nyt job: - Jeg er lidt nervøs

Ihan Haydar, der er trommeslager i bandet L.I.G.A., glæder sig ekstrem meget til Gaffa På Græs-festivalen.

Ikke kun fordi hun har savnet at være på festival og elsker det, men også fordi popstjernen for første gang skal være vært på en festival.

- Jeg har ikke været konferencier før. Jeg har prøvet at være vært på 'Voice Junior' sammen med Jacob Riising, og det var en megafed oplevelse, så jeg er virkelig taknemmelig for at prøve det igen - og den her gang på en scene, siger hun og fortsætter:

- Jeg glæder mig til at komme ud på græs og mærke publikum. Den der live vibe, der er til festivaler, er virkelig en ubeskrivelig følelse, og man skal være der.

Ihan Haydar har spillet trommer siden 6. klasse. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Selvom den 28-årige trommeslager har stået på en scene mange gange før, er denne her gang anderledes, påpeger hun.

- Jeg er lidt nervøs, fordi jeg skal stå på scenen med nogle ret fede artister og skal præsentere dem. Men jeg skal bare være mig selv og komme med den gode stemning, det ligger øverst på min tjekliste.

- Hvis jeg kommer glad, skal publikum nok også komme i stemning og få en god dag. Det bliver en udfordring, men jeg glæder mig meget til at være vært og opleve festival stemningen igen.

Ihan Haydar har ikke været ude at spille med bandet i ca. halvandet år i kølvandet på pandemien.

Men hun har ikke stået stille i mellemtiden. I marts udgav den dansk-irakiske musiker selvbiografien 'Pigen med trommestikkerne'.

Festivalen finder sted 27. og 28. august i Herslev Bryghus.