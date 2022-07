Landmand festede med de kongelige

Allan Jensen, der er kendt fra TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed', har prøvet noget, som de færreste mennesker nok kommer til at opleve.

Den 45-årige landmand har nemlig festet med de britiske kongelige. Nærmere sagt var han inviteret til en velgørenhedsmiddag på Windsor Castle, hvor blandt prins William og hertuginde Kate også deltog.

Det skriver Her & Nu, der bragte historien først.

Ekstra Bladet har talt med Allan Jensen, der fortæller, at hans tilstedeværelse på kongeslottet i Windsor var en ren tilfældighed.

- Min nabo er Carina Cassøe Krüth, der er OL-rytter i dressur. Hun ridder en hest for en, som hedder Siri, der var hovedsponsor for det arrangement, vi var til, fortæller Allan Jensen og fortsætter:

- Carina (Cassøe Krüth, red.) fik derfor billetter til arrangementet, men hendes mand blev forhindret i at komme. Derfor kom jeg med i stedet.

Allan Jensen er kendt fra 'Landmand søger kærlighed' fra 2019. Privatfoto

En kæmpe oplevelse

Der var tale om det årlige velgørenhedsarramgement 'Royal Charity Polo Cup' i Storbritannien, som landmanden fik lov til at opleve med sin gode veninde - en oplevelse, som han næppe glemmer i den kommende fremtid.

- Det var jo en kæmpe. Det var ikke ikke noget, som jeg lige regnede med. Det var et privat arrangement, så det var helt nede på jorden.

- De (prins William og hertuginde Kate, red.) havde deres nye hundehvalp med. Det var sjovt nok.

Landmanden fortæller, at maden på Windsor Castle var meget, meget dyr. Privatfoto

Dyr, dyr, dyr mad

Den 45-årige landmand fortæller videre til Ekstra Bladet, at de mange gæster virkede flinke, og han nød det fine arrangement på Windsor Castle.

Ifølge Allan Jensen var der også slået et kæmpe telt op til 290 spisegæster. Og maden? Det var skam den dyreste af slagsen.

- Maden var super god og også dyr. Jeg har læst, at maden til arrangementet kostede omkring 80.000 pund (svarende til over 700.000 kroner, red.).

- Tror du nogensinde, at du kommer til få sådan en type oplevelse igen?

- Øhhhh, nej. Det tror jeg ikke, at jeg kommer til at opleve igen, afslutter landmanden med et grin.