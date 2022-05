Landsholdsprofil deler stor nyhed

Jens Stryger Larsen er blevet far for første gang

Den danske landsholdsstjerne Jens Stryger Larsen og hans kone, Emilie Sylvest Stryger Larsen, er blevet forældre for første gang.

I et opslag på Instagram har Emilie Sylvest Stryger Larsen delt den glædelige nyhed, at deres lille datter er kommet til verden.

'Det største vi har opnået af alt. Holly. 26.05.2022. Jens Stryger, det har vi gjort godt', skriver hun til opslaget.

Hermed afslører hun, at den lille pige, der skal hedde Holly, kom til verden torsdag og dermed allerede er et par dage gammel.

Til Ekstra Bladet fortæller den nybagte mor, at fødslen gik helt, som den skulle.

'Fødslen gik over alt forventning og var et super godt forløb. En lynfødsel efter lang tids venten', skriver hun i en besked.

Siden har de to nydt tilværelsen som forældre.

'Det har været lykkeligt og overvældende på samme tid, men det er simpelthen den mest fantastiske følelse at være blevet forældre', skriver Emilie Sylvest Stryger Larsen.

Gift efter EM

Parret, der har kendt hinanden siden 2014, blev sidste sommer gift med hinanden få dage efter, det danske landshold røg ud af EM til England i semifinalen.

Emilie Sylvest Stryger Larsen har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det var noget af et puslespil at få bryllupsplanerne til at gå op.

'Vi havde lagt os ind på to datoer og var blevet gift lørdagen efter, hvis Danmark var gået videre. Grundet et stramt fodbold-program hjemme i Italien, måtte vi lægge os ind på to datoer,' forklarede hun.

Jens Stryger Larsen og Emilie Sylvest Stryger Larsen blev gift i Danmark, selvom de til daglig bor i udlandet. Privatfoto

Da Jens Stryger Larsen og Emilie Sylvest Stryger Larsen mødte hinanden, skulle den nu 31-årige landsholdsspiller kort efter flytte til Østrig for at forfølge fodboldkarrieren, og selvom de ikke havde været sammen længe, flyttede Emilie Sylvest med.

Jens Stryger Larsen og Emilie Sylvest Stryger Larsen bor nu i Italien, hvor han spiller for Udinese Calcio.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra de nybagte forældre, men det har endnu ikke været muligt.