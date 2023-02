Lang næse til Brøndby: Får kun 1,5 million

Boet efter 'Kasi'-Jespers konkurs i Kasi ApS er opgjort, og her fremgår det, at fodboldklubben Brøndby IF får 1,5 millioner kroner fra boet. Deres krav lød dog på mere end 40 millioner kroner

Brøndby IF fik i 2008 Jesper 'Kasi' Nielsen som hovedsponsor, og det har vist sig at være en dyr fornøjelse for klubben.

Den langvarige behandling af konkursboet bag Kasi ApS er nemlig endelig afsluttet, og af boopgørelsen fremgår det, at Brøndby IF har fået 1.504.721 kroner udbetalt fra boet.

Men selvom det vel altid luner lidt med 1,5 million på kontoen, så var vestegnsklubbens oprindelige krav på hele 40,3 millioner kroner.

Flere panthavere

Det fremgår af boregnskabet, at der er et provenu fra salg af et aktiedepot på 1.575.731 kroner, mens der er provenu fra et yderligere depot på 56.748 kroner.

Det vil altså sige, at størstedelen af pengene, der er kommet i kassen ved salg af aktier, er gået direkte til Brøndby IF. Et beskedent beløb på 74.639 kroner er gået til Gældsstyrelsen, mens de resterende 53.119 kroner er gået til boet.

Faktisk stammer pengene fra aktier i Pandora A/S, som 'Kasi'-Jesper ellers har kæmpet en hård kamp med i mange år, fordi han mener, at selskabet skylder ham et milliardbeløb.

Gigantiske krav

Brøndby IF skal dog være glade for, at de overhovedet får nogen penge. Af gældbogen fremgår det nemlig, at listen af krav i konkursboet er alenlang.

Kravene kommer blandt andre fra skattemyndighederne, som kræver lidt mere end 27 millioner kroner.

Sammenlagt er der krav for mere end 120,5 millioner kroner, mens der blot er aktiver i selskabet for 518.489 kroner. Altså bliver der efterladt en gæld på rundt regnet 120 millioner kroner.

De få aktiver, der trods alt er i boet, stammer fra en kontantbeholdning på omkring 200.000 kroner, samt fra salget af en bolig i Glostrup, som blev solgt for 2.735.000 kroner.

På grund af pant til skattefar og et realkreditpantebrev var der dog kun omkring 300.000 kroner tilbage til boet efter salget.

