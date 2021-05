Langballe lander nyt chef-job

Tidligere politisk redaktør på TV 2 Anders Langballe kan snart sætte sig i endnu en chefstol.

Denne gang hos Dansk Ejendomsmæglerforening, hvor han i midten af juni tiltræder som kommunikationschef.

Det oplyser Langballe i et opslag på Facebook.

'Det glæder jeg mig til. Det skal stadig handle om kommunikation og lidt om politik - som jeg har beskæftiget mig med hele mit liv. Ikke helt inde i smeltediglen på Christiansborg, men med udgangspunkt fra DE’s sekretariat på Islands Brygge, hvor vi stadig kan se tårnet på Christiansborgs Slot,' skriver han blandt andet i opslaget.

Overstrømmende modtagelse

For omtrent halvanden måned siden forlod Langballe jobbet som kommunikationschef i Danske Handicaporganisationer.

Den tidligere TV 2-profil kom desuden for blot en måned siden på alles læber, da han udgav bogen 'Forfra'. I bogen fortæller han om tiden op til den blodprop, der slog ham helt ud af kurs for få år siden, og om det stressfyldte miljø, han oplevede på TV 2.

I opslaget takker han for den modtagelse, bogen har fået.

Langballes bog 'Forfra' er blevet diskuteret en del, siden den udkom for en måned siden.

'Bogen har fået en overstrømmende modtagelse. Vores håb er, at den fortsat kan skubbe til refleksioner om arbejdskultur, politik og presse. Det ser ud til at lykkes. Tak for det,' skriver han og fortsætter:

'Vi fortsætter med vores små bidrag til det. I eget tilfælde med stor respekt for den balance, jeg selv mistede, da jeg som politisk redaktør bragede ind i muren.'

Anders Langballe oplyser desuden i opslaget, at arbejdet med bogen endnu ikke er helt afsluttet, da han mangler at indtale den sidste del af bogen som lydbog.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Anders Langballe til hans nye jobsituation.