Langer ud: - Det er ret gammeldags

De fleste forbinder nok reality-tv med muskuløse overkroppe og store bryster, og til Reality Awards er der da også priser at hente til både årets bedste overkrop og årets bedste bryster.

Men står det til psykolog og feministisk debattør Louise 'Twerk Queen' Kjølsen, er det et billede, der godt kunne trænge til en opdatering.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber ved onsdagens Reality Awards.

- Det er jo ret gammeldags, netop det der med at arbejde med køn som noget binært og også at arbejde med, at mænd har stærke overkroppe, og kvinder har store bryster. Det taler ind i en meget gammeldags fortælling, sagde hun.

Derfor bifalder hun også de ændringer, der har været i årets 'Paradise Hotel', hvor det for eksempel ikke længere er givet, at parrene består af en kvindelig og en mandlig deltager.

- De har castet nogle deltagere, som ikke er klassiske 'Paradise'-deltagere, og som skubber lidt til grænserne for, hvordan man er et køn, men også at man ikke behøver at være helt 'dak-rytter' for at være med, men at man gerne må være lidt genert og lidt stille, lød det onsdag fra Louise Kjølsen.

Stram op

Flere andre formater kunne dog ifølge Kjølsen trænge til en gevaldig opstramning.

- Reality skal nok lige opdateres lidt til 2021. Et program som 'Bachelor' er ekstremt out-dated, synes jeg. Og Reality Awards kunne også godt lige stramme op til næste år, sagde hun og fortsatte:

- Hvis man vil arbejde med kategorier som bryster og overkrop, så kunne man måske sørge for, at mænd med små brystmuskler også kunne blive nomineret, og at kvinder, der har små bryster eller har ammet, kunne blive nomineret.

Der var godt gang i den til Reality Awards onsdag, hvor der foruden prisuddeling var både slåskamp og drama. Du kan se hele showet eksklusivt lige her hos Ekstra Bladet.

Louise Kjølsen er ikke ene om at rette kritik af 'Bachelor', der i øjeblikket sendes på TV 2 Play. Her kan du læse de to 'bachelorers' svar på kritikken af programmet.