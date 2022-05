Langer ud efter konkurs ... men har fået coronastøtte fem gange

En aktindsigt afslører, at Bro har fået hjælp flere gange, end han er blevet afvist af Erhvervsstyrelsen. Mindst 161.000 kroner har han modtaget fra staten

Den danske popsanger Kevin Andreasen, som de flest nok bedre kender som Bro, er under konkursbehandling, kunne Ekstra Bladet mandag fortælle.

Årsagen var coronanedlukningen, lød det i en instagramstory fra Bro, hvor han samtidig langede ud efter Erhvervsstyrelsen og hjælpepakkerne.

'Støttemulighederne for os selvstændige musikere har været begrænsede, og jeg er blevet afvist flere gange af Erhvervsstyrelsen,' skrev han.

Den sidste del er rigtig nok, men Bro nævner dog ikke, at han faktisk har fået støtte flere gange, end han er blevet afvist.

Det viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået hos Erhvervsstyrelsen.

Kevin 'Bro' Andreasen i 2019. Foto: Mogens Flindt

Masser af hjælp

Her fremgår det, at Bro ni gange har søgt om coronakompensation, hvor han har søgt som freelancer. Siden slutningen af 2020 har Bro ikke haft et firma, da det blev sendt til tvangsopløsning og siden gik konkurs.

I alt ni gange har han søgt om kompensation, siden ordningen blev stiftet. Fem af disse er blevet godkendt, mens fire er blevet afvist.

Det har ikke været muligt at få oplyst alle beløb, han har søgt om og modtaget, men de tre gange, har han fået støtte for det fulde ansøgte beløb, vil Erhvervsstyrelsen gerne oplyse dem til Ekstra Bladet.

Derfor står det altså klart, at han har modtaget mindst 161.000 kroner i støtte fra Erhvervsstyrelsens pakker med coronakompensationer, ligesom han derudover har modtaget to beløb, der ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Første ansøgning sendte Bro afsted 7. april 2020, hvor den blev fuldt ud godkendt, og han fik således udbetalt 69.000 kroner.

Herefter fulgte to ansøgninger i slutningen af 2020 og starten af 2021, der begge blev afvist. Blot 14 dage efter den anden afvisning søgte han dog støtte igen og modtog herefter et ukendt beløb.

Siden fulgte yderligere tre ansøgninger frem til 18. juni, der alle blev godkendt. To gange fik han udbetalt 46.000 kroner, ligesom et hemmeligt beløb også blev udbetalt, inden han altså ifølge Statstidende blev begæret personlig konkurs 3. november sidste år. I sidste uge blev han taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsretten.

I løbet af 2022 har Bro indtil videre søgt to gange - begge med afslag til følge. Det har endnu ikke været muligt at få opklaret årsagen til de fire afvisninger, han har fået.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Bro, men det har endnu ikke været muligt.