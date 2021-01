Langer ud efter kvindelig journalist: - Hysterisk og skinger

Fotografen Jan Grarup har den seneste tid været noget af et samtaleemne, efter han fortalte på de sociale medier, at han ikke længere ville ansætte kvinder, fordi han var bange for potentielle MeToo-sager.

Det skrev journalist Iben Maria Zeuthen et indlæg om i Femina, hvor hun kaldte Jan Grarup et 'surt barn', der var 'gået ind på sit værelse og smækket med døren'. Samtidig skrev hun, at hun og andre kvinder gerne ville forklare ham om #MeToo, hvis han kom ud igen.

Og det var ikke et indlæg, som fotografen blev specielt glad for at se.

På sin Facebook-profil har Jan Grarup derfor valgt at skrive en længere besked til Iben Maria Zeuthen, hvor han kalder hende og andre kvinder for 'radikaliserede og hysteriske'.

'Min oplevelse er at den debat, du søger er en konfrontation ud over det rimelige - eller som min ene datter sagde til mig i dag: De er hysteriske friblødere - og ja! I er ved at blive sat i bås som nogen man ikke rigtig kan regne med i et større nuanceret billede - I er ved at blive en radikaliseret ydrefløj. Iben, du og alle dem der støtter dine holdninger må hjertensgerne hade mig. Dog vil jeg råde dig til at være opmærksom på at den strukturelle udfordring i at der er mange mænd som mig, der i dag er skræmt fra vid og sans for at indgå i dialog fordi I opleves som hidsige og skingre', skriver han blandt andet i opslaget.

Væk fra skiven

Til Ekstra Bladet fortæller Jan Grarup, at han valgte at dele opslaget på Facebook, fordi han gerne ville sætte fokus på, at debatten er kommet helt ud af kurs.

- Iben og jeg bliver ikke enige. Men det er vigtigt for mig også at fortælle, hvad jeg mener om den måde, debatten foregår.

- Synes du ikke, at det er lidt voldsomt at kalde Iben og de andre kvinder og mænd, der støtter hende, for radikaliserede og skingre?

- Nej, de er radikaliserede, og de er også hysteriske, fortæller han og forsætter:

- Vi er en mellemgruppe, der gerne vil diskutere det her på en ordentlig måde, men Iben tager den hen et forkert sted. Hun er radikaliseret.

- Nogle ville måske mene, at det er dig, der opildner debatten ved at sige, du ikke vil ansætte kvinder?

- Jeg sætter tingene på spidsen. Denne her måde at diskutere på er ikke hensigtsmæssig for nogen.

Ødelægger debatten

Ifølge fotografen er det Iben og resten af de kvinder, der støtter hende, der ødelægger debatten.

- Iben gør det, som alle kvinder på den yderste højrefløj gør. De skyder på mig. Jeg vil jo bare gerne have en dialog med kvinder. Jeg har intet behov for at udstille dem.

Han håber med opslaget at kunne få mere gang i dialogen på en ordentlig måde.

- Vi skal kunne tale i øjenhøjde, fortæller han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Iben Maria Zeuthen, der fortæller, at hun ikke har læst opslaget, men at hun er glad for, at Jan Grarup har læst hendes skriv, og at hun ser frem til at læse hans svar.