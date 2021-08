Langer ud efter livsstils-ekspert: - Det er noget piberi

Det er ifølge livsstils-ekspert Flemming Møldrup for dårligt, at der er ikke bedre tilbud om parkering til bilister i København.

Han kalder det over for Ekstra Bladet 'fattigt', at der ikke er skabt bedre løsninger for byens billister de senere år.

Livsstils-ekspertens kommentar på manglen på parkeringspladser i København får nu folketingsmedlem fra Socialdemokratiet Lars Aslan Rasmussen på banen med en opsang.

Han er nemlig bestemt ikke enig, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er så nemt at komme rundt i København i dag. Der er metro og busser i hele byen, og så kan man cykle til alt. Det er jo oftest langt hurtigere at komme fra a til b med cykel eller metro frem for i bil, siger Lars Aslan.

Skal ikke komme og diktere

Folketingspolitikeren, der har boet i København hele sit liv, lægger da heller ikke fingrene imellem. Han forklarer, at han ikke synes, Møldrup kan tillade sig at rette kritik mod København, når han selv kommer fra Aarhus.

- Jeg synes ikke, man kan tillade sig at komme fra Aarhus og så svine København til på den måde. Han skal ikke komme her og diktere, hvad der skal ske. Han kan bare hoppe på en cykel.

Flemming Møldrup mener bestemt, at parkeringsmuligheder i København burde prioriteres højere. Foto: Linda Johansen

- Man kan se, at Flemming Møldrup får opbakning i kommentarerne, så har han ikke fat i noget?

- Jeg vil gerne se, hvor mange af dem, der har liket, som er fra København, og jeg håber da ikke, at der skal køre store dieselbiler rundt i København i fremtiden, lyder det fra politikeren.

Curling-agtigt

I sit opslag på Facebook skriver Flemming Møldrup, at han en dag var nødsaget til at tage en taxa for at hente sit barn, og heller ikke den del imponerer Lars Aslan.

- Det er da godt nok curling-agtigt. Hvis man tager en taxa for at hente sit barn i frygt for ikke at kunne finde en parkeringsplads, synes jeg, at man skal tage en cykel næste gang.

Flemming Møldrup tager dog politikerens kommentarer med ophøjet ro.

I en besked til Ekstra Bladet pointerer han, at han har boet i København længe.

'Jeg har boet i København siden 1993-1994. Det tænker jeg egentlig er rimelig lang tid. Og jeg er jo ikke den eneste jyde, der bor i København,' skriver han.