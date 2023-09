Langer ud efter slotsdrama: Respektløst og tankeløst

Tidligere på sommeren kunne Jim Lyngvild og Trine Jepsen proklamere, at de var de nye ejere af det gamle fynske slot Harrildslevgaard Slot.

Der var lagt op til, at slottet skulle bruges som fast udstillingssted, da de i første omgang valgte at underskrive købsaftalen, men i sidste uge kunne Jim Lyngvild annoncere, at ham og makkeren har valgt at trække sig fra købet af Harridslevgaard Slot i Bogense.

- Trine og jeg har haft kigget hinanden dybt i øjnene mange gange, og på baggrund af advokatens vurdering, kunne vi ikke se os selv i det, sagde han i den forbindelse til Ekstra Bladet, og tilføjede, at det ville blive for omkostningstungt med de reparationer, der skulle foretages på slottet.

Blev chokeret

Næsten alt var på plads, og så alligevel ikke. Derfor kom det også som en overraskelse for arvingen, Francesca Nicola von Schimko, der ejer slottet, at købet ikke faldt på plads.

- Jeg var i fredags taget på weekend, hvor meldingen var, at det hele skulle falde på plads, men set i bakspejlet kunne jeg godt regne ud, at det ikke ville gå sådan, men jeg blev rimelig chokeret over at læse meldingen på sociale medier først, siger Francesca Nicola von Schimko til Ekstra Bladet.

Modsat Jim Lyngvild, der har delt ud på sociale medier gennem hele processen, har Francesca Nicola von Schimko undladt at udtale sig til pressen før nu.

- I min sidste samtale med advokaten havde vi ikke set nogle bankgarantier. Jeg har ikke modtaget en krone. Jim Lyngvild kom dog alligevel rendende hele sommeren, hvor han kunne lege slotsejer. Han kom med pressen og sine frivillige, der skulle sættes i gang, siger Francesca Nicola von Schimko.

Det var Jim Lyngvild og Trine Jepsen, de ri første omgang havde planer om at købe slottet sammen. Foto: Privatfoto

En turbulent tid

Slottet har tidligere tilhørt Francesca Nicola von Schimkos forældre, men for to år siden gik Francesca Nicola von Schimkos mor pludselig bort, da hun faldt ned ad en trappe. Derfor blev slottet overladt til Francesca Nicola von Schimko og hendes søster.

- Det har virkelig været turbulent, jeg har aldrig nogen sinde oplevet noget lignende. Jeg har drevet slottet med mine forældre gennem mange år, arrangeret fester og bryllupper og mødt mange mennesker, men jeg har aldrig oplevet magen til manglende respekt, siger Francesca Nicola von Schimko.

Ifølge Francesca Nicola von Schimko er det største problem i hele processen, at Jim Lyngvild tilbage i juli sagde til alle medier, at han havde købt stedet.

- Det er et kæmpe problem, fordi alle andre, der var interesserede, troede det var solgt. Han har ødelagt hele vores salgsperiode, når han laver det mediestunt, jeg kan bare sige, at det har konsekvenser, når man opfører sig så tankeløst, siger Francesca Nicola von Schimko.

En dyr fornøjelse

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jim Lyngvild, der ikke ønsker at udtale sig mere i sagen. Til Se&Hør kunne han dog fortælle, at han måske var lidt for hurtig ude med udmeldingen om at købe slottet.

Men nogen gange kommer der et bump på vejen, som man ikke havde forudset, fortæller Jim Lyngvild til mediet.

I sidste uge kunne Lyngvild dog fortælle til Ekstra Bladet, at han allerede har købt 16 og en halv hektar jord, tæpper, kobbertøj og har en hel udstilling klar med billeder, han kan smide ud nu.

- Ved du, hvor meget du har brugt på at købe jorden og lave en nu ubrugelig udstilling?

- Jeg vil sige det sådan, at man kan købe en meget, meget pæn villa i Roskilde for de penge, sagde han.

