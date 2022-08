Langer ud efter TV2: - Det føles mærkeligt

TV2 Zulu får kritik for at ville blæse og have mel i munden på samme tid

I anledning af Copenhagen Pride havde Sundhedsstyrelsen og dennes direktør, Søren Brostøm, tidligere på ugen inviteret til talk på Rådhuspladsen midt i hovedstaden. En talk, der nu også er udkommet som podcast.

Det var med komiker, skuespiller og podcastvært Nina Rask som gæst, hvor parret blandt andet snakkede om, hvordan det kan være svært at være LGBT-person i mødet med sundhedssektoren.

De to snakkede blandt andet om transpersoners og nonbinæres møde med et system, der ifølge dem gladeligt lader folk gå fra en a- til f-skål, men er anderledes rigidt, når folk omvendt vil have fjernet brysterne.

Men det var ikke kun det danske sundhedssystem, der fik en bredside fra scenen.

Danish Rainbow-Awards, som bliver sendt på TV 2 Zulu, blev også kritiseret af parret, der begge deltog i festlighederne sidste efterår.

Begge var på scenen under prisuddelingen i fjor, hvor Rask vandt Medieprisen for sin P3-podcast 'Hvor regnbuen ender', mens Brostrøm vandt prisen for Årets LGBT-person.

Kritiserer TV 2 for homofobi

Men selvom de var glade for, at showet findes og værdsætter og synliggør LGBT-profiler og værker, så mente Nina Rask, at det var ambivalent, at det blev sendt på lige netop TV 2 Zulu.

- Ja, det er rigtigt, svarede Brostøm, inden Nina Rask fortsatte:

- Selvfølgelig skal en kanal og platform have plads til at udvikle sig. Men det føles mærkeligt at stå på en scene og modtage en pris på en kanal, der i så mange årtier har lagt scene til så meget homofobi og transfobi og racisme. Gladeligt har lagt scene til det. Der er sket en del, men det føltes mærkeligt.

- Ja, svarer Søren Brostrøm og tilføjede, at showet i hans optik var lidt 'kunstigt'.

- Men når jeg alligevel møder op og giver den gas, er det fordi, jeg synes, repræsentation er vigtigt.

- Jeg er af forskellige andre grund de sidste par år blevet et meget genkendeligt ansigt i det her samfund. Og jeg har altid stået ved, at jeg er bøsse, for det føler jeg, at jeg skylder.

TV 2: vi prøver at udvikle os

Ekstra Bladet har spurgt TV 2, om kritikken gør indtryk. Om man kan have udsendelser, hvor der bliver lavet jokes på bekostning af LGBT-personer, og samtidig sige, at man støtter de samme personer med Rainbow Awards, uden det er hyklerisk. Og hvad Zulu eventuelt kommer til at gøre anderledes fremover.

Og i et skriftligt svar svarer TV 2's indholdschef Dorthe Thirstrup, at kanalen har gang i en 'større transformation'.

'Zulu blev i sin tid født som en kanal, der skulle udfordre det etablerede, og hvor man skulle kunne gøre grin med det meste'.

'Men verden og også Zulu flytter sig – og vi er lige nu i gang med en større transformation, som man kommer til at kunne se i både indhold og tone. Det er ingenlunde hensigten, at nogen skal føle sig klemt eller trådt over tæerne.'

Ekstra Bladet har rakt ud til Nina Rask, der dog ikke ønsker at medvirke, samt Søren Brostrøm, der via sundhedsstyrelsens pressetjeneste oplyser, at direktøren ikke har 'nogen interesse i at ytre sig mediekritisk om TV2 Zulu'.