Langer ud: Er jeg blevet usynlig?

Når komiker-duoen Casper Christensen og Frank Hvam mødes, kan der hurtigt opstå en helt unik synergi, der kan få folk i samme rum til at føle sig usynlige - i hvert fald hvis du spørger Mia Lyhne.

I seneste episode af Casper Christensen nye podcast-serie 'Casper 3080 Tikøb' er Mia Lyhne på besøg.

Og her fortæller hun åbent til Casper Christensen, at hun i mange år har følt sig udenfor i selskab med Casper og Frank.

Din følelse

- Hver gang, vi for eksempel skulle tage pressefotos, så sad vi og drak kaffe i studiet. Her sad vi en halv time til en time. Så sad du og Frank og snakkede, og jeg tænkte: Er jeg blevet usynlig? I snakkede kun til hinanden, fortæller Mia Lyhne til en overrasket Casper Christensen.

- Det er jeg utroligt ked af at høre, svarer han og fortsætter:

- Jeg skal ikke forsvare mig. Fordi det er jo din følelse, og jeg er ked af, at den er der. Men derfor kan jeg godt blive nysgerrig på, hvorfor Frank og jeg er endt der, siger han.

Frank Hvam, Mia Lyhne og Casper Christensen til gallapremieren på filmen 'Klovn - The Final'. Foto: Jonas Olufson

Mia Lyhne fortæller i podcasten, at hun 'øver sig i ikke at være en dørmåtte', som hun forklarer med, at hun skal blive bedre til at mærke sine egne grænser.- Jeg kunne godt have sagt 'Hey, jeg er her også.' Men det var jeg for meget dørmåtte til at gøre, fortæller Mia.

- Jeg hører dig, og du rammer hovedet på sømmet, svarer Casper.

- Frank og jeg kan på grund af de mange år sammen godt gå ind i et lukket kredsløb. Jeg tror ikke, at du er den eneste, der sætter sig ved siden af os på en stol og tænker 'okay, jeg er ikke inde i samme univers som de to'. Det skal man simpelthen kræve at blive en del af. Og jeg tager det fandeme til efterretning det her, siger Casper og fortsætter:

- Kæmpe tak, fordi du siger det til mig. Vi er et mærkeligt ægteskab, os, der laver 'Klovn'. Det er den måske længst kørende serie i Danmark og den største comedy-succes. Der vil være sådan nogle ting her, og det skal vi have ryddet op i. Så tak, fordi du siger det.

Fra fire til to

Mia Lyhne fortæller også, at hun følte sig mere alene, da Iben forlod serien.

- Jeg følte lidt, at da Iben forsvandt, så var der kun mig som ene kvinde tilbage. Dengang var vi fire, og så lige pludseligt blev vi til to.

- Det forstår jeg godt. Der skal arbejdes lidt på relationerne, fortæller Casper.

