Langer ud: - Hun er selv en krænker

Debattør og radiovært Anne Kirstine Cramon trak sig for få dage siden fra jobbet som klummeskribent på Berlingske.

En beslutning, hun over for Politiken har begrundet med, at hårde kommentarer og chikanerende beskeder og opkald fra vrede mandlige læsere var blevet for meget.

Men reglerne om ordentlig opførsel gælder tilsyneladende ikke for Cramon selv.

I et opslag på Facebook har Cramons meddebattør i podcasten 'Det vi taler om' og folketingskandidat for Liberal Alliance Katrine Daugaard delt en række beskeder, hun har modtaget fra netop Anne Kirstine Cramon.

Det er beskeder som: 'Jeg ved godt, at du ikke er den hurtigste knallert på havnen' og 'tror sgu, de fleste synes, du hører mere til i 'Luksusfælden' end i LA'.

Men også beskeder af grovere og ligefrem truende karakter har fundet vej fra Anne Kirstine Cramon til Katrine Daugaards indbakke:

'Jeg håber, du ved, hvad du laver. Jeg har intet problem med at sætte et tog i gang med nogle af de ting, jeg ved om dig. Når du nu vil lege den leg,' lyder det blandt andet i en besked, som Ekstra Bladet har set.

Katrine Daugaard mener, at beskederne taler deres tydelige sprog om, at Anne Kirstine Cramon selv udviser den form for opførsel, hun opponerer mod i den offentlige debat. Privatfoto

Til Ekstra Bladet forklarer Katrine Daugaard, at hele fejden mellem de to begyndte, da hun rettede kritik af Anne Kirstine Cramon i et offentligt opslag på Facebook.

- Jeg får blandt andet skrevet, at jeg synes, hun er meget skinger og grænseløs, og at jeg synes, at hun sommetider har flere kasketter på i sit arbejde, og det bliver hun rigtig vred over. Så hun begynder at skrive privat til mig og bede mig om at slette kommentaren, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg ændrer med det samme min kommentar, så der står, at jeg synes, hun sommetider mangler professionalisme, men det er hun ikke tilfreds med, og så starter der et bombardement af beskeder.

Ekstra Bladet har set hele korrespondancen mellem de to kvinder.

'Hun er en krænker'

I første omgang ønskede Katrine Daugaard ikke at sætte navn på, hvem hun havde modtaget beskederne fra, fordi hun så sit opslag som et indspark i debatten om, at kvinder sagtens kan opføre sig krænkende over for andre kvinder.

Nu har hun dog ændret mening.

- Anne Kirstine bliver af mange set på som moralens vogter, og en der altid har ret. Hun er meget magtfuld, og hun har mange gange sagt, at mænd bare skal holde kæft i krænkelsesdebatten. Men kvinder kan også være krænkere, og Anne Kirstine er krænker. Hun laver en klassisk MeToo - bare uden det seksuelle, siger hun og fortsætter:

- Det er simpelthen for langt ude, når det er fortalere for de her ting, der selv gør det. Men folk er bange for hende, og det kan jeg også godt forstå, for hun er aggressiv. Men jeg vil ikke finde mig i nogen form for krænkelser, og jeg udleverer folk, når de gør det. Så hun skal fandeme heller ikke kunne true sig til ikke at blive eksponeret.

Katrine Daugaard vil ikke finde sig i nogen former for krænkelser, fortæller hun. Privatfoto

- Anne Kirstine Cramon fortæller, at du har truet hende med at afsløre et forhold, hun har haft til en mand. Har du det?

- Det har jeg aldrig nogensinde gjort. Jeg skrev privat til hende, da hun bad om et eksempel på, at hun har været uprofessionel, at hendes forhold til den mand gør, at nogle af de sager, hun udtaler sig om, får et lidt andet skær over sig, når man kender til forholdet. Jeg har aldrig truet med at offentliggøre hans navn.

- Der er blevet sagt ting på begge sider, og derfor er det måske for nogle nærliggende at tænke, at du også selv har lagt op til den hårde tone eller truslerne?

- Jeg kan sige, at jeg er vant til, at tingene bliver sat skarpt op, men jeg har aldrig oplevet noget lignende som det bombardement, hun udsatte mig for. At jeg er lidt provokerende eller sætter sin egen røv i klaskehøjde, det godtgør jo ikke, at man truer andre mennesker. Det, der er det vigtige her efter min mening, er, at Anne Kirstine fremstiller sig selv som en, der vil have krænkere ned med nakken og så udviser denne her opførsel.

'Fuldstændig sort'

Ekstra Bladet ville gerne have haft et interview med Anne Kirstine Cramon, men det har hun ikke ønsket.

I stedet har hun sendt en skriftlig kommentar, som kan læses i boksen herunder.

Ekstra Bladet ville gerne have haft Anne Kirstine Cramons svar på, om hendes beskeder til Katrine Daugaard ikke viser, at hun selv udviser den form for krænkende adfærd, hun ofte prædiker imod.

Og om der gælder andre regler for hende, end der gør for de mandlige læsere, der ifølge debattøren har skrevet hårde beskeder til hende og chikaneret hende, som hun tirsdag fortalte Politiken.

Det har dog ikke været muligt.