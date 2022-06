Langer ud på den røde løber: Respektér mit privatliv

Onsdag var pressen og kendisser inviteret til Grand Teatret i København i anledningen af premieren på filmen 'Esthers orkester'.

Annika Aakjær, der indtager hovedrollen i filmen, var også mødt op, og den 39-årige musiker og skuespiller fortalte glædeligt den fremmødte presse om filmen og musikken til den, som hun har lavet. Men da snakken faldt på privatlivet, var hun ikke tilfreds.

I slutningen af 2021 stod hun frem som kærester med komiker og tv-vært Victor Lander efter længere tids spekulationer, men siden har de gået stille med dørene.

De har fjernet billeder af hinanden på sociale medier, og på nettet har der været spekulationer omkring, hvorvidt de to stadig er sammen. Ekstra Bladet har i den seneste tid flere gange forsøgt at få en kommentar til rygterne fra parret, men det har ikke været muligt.

Annika Aakjær sammen med Johannes Lilleøre, som hun finder sammen med - og går fra - i filmen. Foto: Kenneth Meyer

Onsdag var Victor Lander ikke med den på den røde løber, og Annika Aakjær var ikke i humør til at tale om sit privatliv.

- Det går fint, sagde hun og klappede i, da hun blev spurgt om kærligheden.

- Jeg gider ikke tale om mit privatliv, hvis det er okay. Det har jeg aldrig rigtig været interesseret i at snakke om, så det vil jeg gerne holde mig fra, understregede hun.

Tonen blev lidt mere skarp, da en journalist spurgte, om der var noget nyt.

- Jeg har ikke lyst til at snakke om det. Det vil jeg gerne have, at du respekterer.

Filmen 'Esthers orkester', der fik to stjerner af en knap så imponeret Ekstra Bladet-anmelder, handler om parret Esther og Thomas og er en fortælling om deres samlivs op- og nedture - fortalt skiftevis gennem den første og sidste dag i parrets samliv.