Langer ud: - Vi føler os snydt

Fredagens bootcamp blev sidste stop for kæresteparret Casper Fox, 20, og Elisabeth Jürgensen, 18, der tilsammen udgør gruppen Fox & Lily, i 'X Factor'.

Trods en fortolkning af Owl Citys 'Fireflies', der i den grad imponerede Blachman, valgte dommeren nemlig at sende kæresteparret hjem og dermed ud af konkurrencen.

Det til trods for, at dommeren kort forinden havde fortalt gruppen, at de havde lavet den bedste præstation blandt de tilbageværende grupper.

Den beslutning undrede i den grad Fox & Lily. De føler nemlig selv, at de gjorde det rigtig godt under bootcampen.

- Det gik jo godt for os. Lige indtil det ikke gjorde, kan man sige, siger Elisabeth til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Blachman sagde jo til os, at vi havde den bedste performance under bootcamp, og at vi var det oplagte valg. Men da han sagde det, slog det klik for os, og der vidste vi, at vi var ude, siger Elisabeth.

Blachman lagde ikke skjul på, at hans valg var kontroversielt og sagde selv, at flere nok ville undre sig. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Trods den gode præstation undrer det dem ikke, at de blev valgt fra.

- Vi har jo efterhånden indset, at 'X Factor' er mere reality, end det er et musikprogram. Det har vi kunnet se gang på gang, når nogle af de bedste er røget ud - for eksempel Lucas & Jeamilla - og da vi så fik at vide, at der var en af de andre grupper, der trak sig lige inden bootcamp, og Blachman meddelte, at han i stedet for en gruppe ville lave to, så vidste vi godt, hvad klokken havde slået, siger Casper og bliver suppleret af Elisabeth:

- Faktisk sagde Blachman til Unity til 5 Chair Challenge, at de ville gå hele vejen videre til liveshows. Det så man bare ikke på tv. Og da vi så fandt ud af, at han selv havde lavet de to grupper, vidste vi godt, hvad klokken var slået, for han sender ikke sine egne grupper ud. Derfor følte vi ikke, at vi havde en reel chance, uanset hvor gode vi så var.

Fox & Lily var selv meget tilfredse med deres præstation til bootcampen. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Ærgerlig

I stedet for Fox & Lily valgte Blachman at sende de to grupper, han selv har sammensat - The Kubix og Neva & Ida - videre, mens drengegruppen Unity fik den sidste plads.

- Jeg må indrømme, at jeg er ærgerlig over, at Kajsa (pigegruppe, red.) trak sig. For det viser sig, at det bliver en fordel for Blachman, og ikke for os. I min optik skulle de enten have ladet være med at give Blachman mulighed for at lave en ekstra gruppe, hive en af de grupper ind, der er blevet valgt fra under Five Chair, eller bare være fortsat med fire grupper, siger Casper og fortsætter:

- For vi må indrømme, at vi føler os snydt, når det er på den anden måde.

Elisabeth stemmer i.

- Ja, vi føler os snydt og forvirrede, fordi vi bliver fortalt, at vi er de bedste, og at vi er det oplagte valg, men alligevel går vi ikke videre. Og det er jo sket i de andre kategorier også. Med Julia i de voksne og Julie Maja i de unge. De var klart de stærkeste, men ender i samme bås som os. Alle dommerne smider de bedste ud, og det synes vi jo er underligt.

Fortryder intet Trods den noget blandede oplevelse til bootcampen er gruppen glade for, at de valgte at stille op i 'X Factor'. - Vi nåede hele vejen til bootcamp, og jeg fortryder intet. Vi har mødt de skønneste mennesker, og vi har lært rigtig meget. Det har været en positiv oplevelse fra start til slut. - Det må føles lidt bittert, at I ryger ud til Unity, der jo selv har proklameret, at de er stillet op som en joke. Hvad tænker I om det? - Man kan sige, at det er fair konkurrence - uanset om man stiller op, fordi man tager det seriøst eller gør det som en joke, så er det en konkurrence. Vi er ikke sure eller fornærmede, og der er en grund til, at de andre grupper er gået videre. Det er de, fordi de er pissedygtige. Og vi synes faktisk, at Unity er den stærkeste gruppe. Vi håber, de går hele vejen, siger Casper. Gruppen fortæller, at de har planer om at lave meget mere musik sammen i fremtiden.

Over for Ekstra Bladet forsvarer Blachman beslutningen om at sende gruppen ud.

'Fordi at man skal kunne se sig selv som tredje part i et samspil. Hvis jeg skal kunne tilbyde dem noget, så er det, fordi jeg skal kunne se det for mig. Ellers er de bedre tjent uden. Det er en beslutning, jeg udsætter til absolut sidste øjeblik for at give dem så reel en chance som overhovedet muligt. Det svarer til at stå i en grønthandler. Man kan ikke spise al frugten, men må nøjes med det, som man rækker ud efter i sidste sekund. Det hedder at tage et valg,' skriver han i en mail.

