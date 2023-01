Lars Hjortshøj bekræfter: Har fået ny kæreste

Hvis komiker og skuespiller Lars Hjortshøj smiler lidt ekstra for tiden, så er der god grund til det.

Han har nemlig fået sig en kæreste, det bekræfter han i en besked til Ekstra Bladet.

'Ja, det er rigtigt', skriver komikeren, som dog ikke uddyber, hvordan han og den nye kæreste har mødt hinanden.

Det gjorde komikeren heller ikke overfor Se og Hør, der ligeledes har været i kontakt med Hjortshøj. Ugebladet skriver dog, at Hjortshøj har fundet kærligheden i den 32-årige Camilla.

Skilt efter 26 år

Efter 26 år sammen og 19 år som ægtepar var det slut mellem Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo, der valgte at gå hver til sit i november 2021.

'Efter et langt og lykkeligt ægteskab har vi besluttet, at vi skal skilles. Vi er taknemmelige for, vi fik 26 rigtig gode år og to dejlige børn sammen,' lød det i den forbindelse i en fælles meddelelse, som parret havde sendt ud.

Til årets Svend-pris klappede Lars Hjortshøj i om kærlighedslivet

Tina Bilsbo har ligesom Hjortshøj fundet kærligheden på ny. I starten af 2022 kunne hun fortælle, at hun havde fundet kærligheden med Marie Kronquist.

'Nogle gange tager livet en uventet drejning - det kan venskaber også gøre,' skrev Tina Hjortshøj Bilsbo dengang i et opslag på Instagram, hvor de to er sammen.

Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo har sammen sønnen Oscar og datteren Emma.

De to mødte hinanden igennem arbejdet, da Bilsbo var vært på programmet 'Puls' på TV 2 og derigennem blev introduceret til komikeren.

