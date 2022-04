Lars Lilholt opereret for kræft

Lars Lilholt Band oplyser i en pressemeddelelse på Facebook, at sangeren i februar blev opereret for tarmkræft

Den folkekære danske sanger Lars Lilholt er blevet opereret for tarmkræft.

Det oplyser hans band i en pressemeddelelse på Facebook.

Operationen fandt sted tilbage i februar på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Lilholt er nu erklæret kræftfri.

I pressemeddelelsen oplyser bandet dog, at der efterfølgende opstod komplikationer, og at den 69-årige spillemand måtte opereres for tarmslyng og bughindebetændelse.

I forbindelse med forløbet må Lilholt og band aflyse de planlagte koncerter i april og maj i år.

Man får dog stadig mulighed for at skråle med på hits som 'Café måneskin', 'Den hvide dværg' og 'Kald det kærlighed' til koncerter i år.

Panduro Management, som arrangerer koncerterne, oplyser i pressemeddelelsen, at Lars Lilholt burde være klar til at spille igen fra juni:

'Derfor bliver første koncert den 3. juni i Tivoli Friheden Aarhus, og herefter følger så 25 sommerkoncerter. Lars Lilholt fortæller selv, at han glæder sig fantastisk til at komme i gang igen. Han er naturligvis meget ked af at miste bl.a. Jelling Musikfestival, hvor han nu har været på plakaten i over 30 år.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Panduro Management, som oplyser, at der ikke er yderligere kommentarer.