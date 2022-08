Lars von Trier alvorligt syg

Lars von Trier har fået konstateret Parkinsons sygdom.

Det oplyser produktionsselskabet Zentropa i en pressemeddelelse efter aftale med den danske instruktør.

'Lars er ved godt mod og er i behandling for sine symptomer, og arbejdet med at færdiggøre 'Riget Exodus' forsætter som planlagt.

Sygdommen betyder, at Lars kun i begrænset omfang deltager i interviews op til premieren senere på året,' står der i pressemeddelelsen.

Parkinsons sygdom udvikles ifølge Sundhed.dk på grund af en gradvis ødelæggelse af hjerneceller i substantia nigra, som er et lille og afgrænset område dybt i hjernen.

'Ødelæggelsen går særlig ud over de celler, som udskiller signalstoffet dopamin. Mangel på dopamin giver langsomme og træge bevægelser, stivhed i arme og ben og rysten i hvile. Denne rysten rammer i særlig grad hænderne,' står der under siden for Parkinsons sygdom.

Premieredatoen for 'Riget Exodus' holdes stadig hemmelig. Her er von Trier både instruktør og manuskriptforfatter, og på rollelisten finder man blandt andre Bodil Jørgensen, Ghita Nørby, Nicolas Bro samt Peter Mygind og Søren Pilmark.

'Riget Exodus' får verdenspremiere på årets filmfestival i Venedig, der finder sted fra 31. august til 10. september.