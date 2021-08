Lasse Rimmer skal skilles

Komikeren skal skilles for anden gang. For mindre end to år siden blev han gift med Line Hoffmeyer

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer skal skilles. Det meddeler parret på de sociale medier.

Rimmer og Hoffmeyer har synkront på Instagram postet et opslag, hvor de fortæller, at de har valgt at gå hver til sit.

'Jeg blev ikke gift for at blive skilt. Men det blev jeg. Så da jeg blev gift igen for to år siden, var det med den skråsikre overbevisning, at denne gang, der ville det være i med- og modgang, til døden jer skiller, hele balladen. Noget må jeg sgu da have lært af at have prøvet og fejlet. Anden gang skulle være lykkens gang. Og nu står vi alligevel her, før vi nåede en to-års bryllupsdag og har opgivet håbet om, at vi er de rigtige for hinanden. Line og jeg er enige om en mindelig skilsmisse', skriver Lasse Rimmer blandt andet i sit opslag.

Også Line Hoffmeyer har skrevet om den svære beslutning.

'Det er med tunge hjerter, at Lasse og jeg kan fortælle, at vi ikke længere danner par. Nogle gange sker livet bare, kriser rammer og tingene går ikke altid som man håbede, troede og ønskede. Vi har i det sidste år stået i en stor krise som vi ikke har kunne finde ud af at håndtere som et team, og det tager vi nu konsekvensen af. Jeg har givet vores forhold alt det af mig selv jeg kunne og mere til, jeg har gjort alt, hvad der har stået i min magt, for Lasse, vores forhold og hans døtre, men har også måtte erkende, at jeg nu ikke har mere at give af, skriver hun blandt andet.

Line Hoffmeyer skriver også, at parret har prøvet alt, for at redde deres ægteskab.

'Vores brud er sket efter alle andre udveje er afsøgt. Vi skilles som venner med dyb respekt for- og stor kærlighed til hinanden. Der ligger hverken utroskab eller andre uærligheder til grund for den her beslutning, alene en følelse af, at noget større ramte os, som vi ikke var stærke nok til at løfte som et hold. Vi har i de sidste par måneder haft mulighed for at holde ferie og bo under samme tag som gode venner, der ønsker det bedste for hinanden og især Lasses piger, som jeg stadig elsker over noget alt på jorden. Af praktiske årsager kommer vi endnu til at have samme adresse, Lasse flytter til lejligheden på Amager og jeg har fået min egen mindre lejlighed fra 15. Semptember' skriver hun.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Lasse Rimmer bruddet.

- Ja, det kan jeg godt bekræfte. Derudover har jeg intet at tilføje, siger den kendte komiker og radiovært.