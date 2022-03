Laudrup-lykke: - Vi er super glade

Det er altid en stor nyhed i fodbold-Danmark, når en ny Laudrup ser dagens lys, og i 2022 sker det igen.

Det afslører Sofie Laudrup, der er gift med Brian Laudrup og Mette Laudrups søn Nicolai, på Instagram, hvor hun på engelsk skriver.

'Et eventyr skal til at begynde'.

Til kommentaren følger tre skanningsbilleder af den lille ny, der brygges i maven, og det er derfor også en naturligt glad Sofie Laudrup, der over for Ekstra Bladet ser frem til familieforøgelsen.

Ekstra Bladet var med til Nicolai og Sofies bryllup - se med her.

'Det er første barn for os, og jeg glæder mig rigtig meget til den lille kommer', skriver Sofie Laudrup i en besked og tilføjer:

'Vi er super glade og spændte på det nye kapitel i vores liv!'

Hun fortæller, at mange af parrets venner har børn, som hun elsker at bruge tid sammen med. Hun er selv tre og en halv måned henne og kan derfor se frem til at blive mor til efteråret.

Navne venter de med at spekulere i til de kender kønnet

Parret blev gift i september 2021, hvor hele den legendariske fodboldfamilie var samlet på Sølyst i Klampenborg.