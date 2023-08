Laver boller for klimaet: - Det er forfærdeligt

Haglene vælter ned, temperaturen slår rekorder globalt, og havstrømmene er i tættere på kollaps end hidtil antaget.

Der er nok at bekymre sig om, når det kommer til klimaet. Og det gør den danske skuespilller Henrik Birch, der senest har medvirket i film som 'Bamse' og 'Krysantemum', i den grad også.

Det er faktisk hans største frygt, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er klimaet, der er min største frygt. Det er forfærdeligt, at jorden er ved at koge over.

Boller for klimaet

Henrik Birchs egen klimakamp startede i 2018, hvor han som en anden bagermester hældte benzin på klima-demonstranterne foran Christiansborg.

For hvad ville eftertiden ikke sige, hvis han lod stå til?

- Jeg tænkte på, at mine børn eller børnebørn ville sige, hvorfor gjorde I ikke noget? Så jeg var nødt til at gøre noget, siger han til Ekstra Bladet.

Og så gik han i køkkenet.

- Der var lige startet en lillebitte demonstration foran Christiansborg hver torsdag. Det kastede jeg mig ind i for at gøre det større. Jeg brugte mit netværk og prøvede at gøre det til en positiv ting at komme derind. Så i starten bagte jeg scones hver gang, fordi det skulle være en dejlig ting og et fællesskab, siger skuespilleren og fortsætter:

- Det endte med, at jeg aftalte med et bageri i Søborg, at jeg kunne hente det brød, de ikke fik solgt om onsdagen. Og det var meget. Så jeg kom med brød og kager til folk. Til sidst var vi 400 mennesker derinde hver torsdag.

Herunder kan du se et indslag fra Klimabevægelsen om Henrik Birchs klima-bolleri.

Flyver stadig - lidt

Skuespilleren er dog endnu ikke så klima-ramt på hjemmefronten, at han helt er stoppet med eksempelvis at tage på flyrejser.

Men han forsøger at holde sig fra kød - så vidt muligt.

- Vi er godt nok lige fløjet til Cornwall (i England, red.), så jeg er ikke sådan en, der gør alt rigtigt. Men vi flyver næsten ikke, og jeg er også hoppet på vognen om at spise så lidt kød som muligt. Men det er jo ikke den enkelte, det er noget strukturelt (der skal ændres, red.), siger skuespilleren til Ekstra Bladet.