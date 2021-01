Laver egne coronaregler: - Folk skal til at falde ned

Ifølge professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos bør man også i private virksomheder overholde anbefalingen om afstand, selvom der kun er tale om en anbefaling.

- Der er en grund til, at man siger, at der skal være to meter. Man har for nylig ændret anbefalingen tilbage fra en meter til to meter, og det er i virkeligheden at vende tilbage til den oprindelige anbefaling. Selvom det kan være upraktisk, så er det klogt at sige to meter, fordi vi ved, at virus godt kan bevæge sig et stykke vej i luften, siger han.

- Hvis man ikke har mulighed for at holde afstand, er der så andet, man kan gøre for at mindske smitterisikoen?

- Så er mundbind den mulighed, man har. Det er ikke en erstatning for afstand, og det er ikke noget, man anbefaler i den almindelige dagligdag, siger han.

- Hvad hvis man bliver testet ofte?

- Det er selvfølgelig også en del af strategien. Jo oftere man testes, desto mindre sandsynlighed er der for smittespredning. Noget andet, man kan gøre mere ud af, er udluftning. At lufte ordentligt ud betyder meget, siger han.

- Der er jo kun tale om anbefalinger, men synes du som ekspert, at man burde gøre det til krav?

- Det er en politisk beslutning. Hvis det bliver krav, skal man også have et system, der kan sanktionere dem, der ikke overholder kravene, ellers ville det være et tomt slag i luften. Men jeg vil gerne understrege, at det ikke bare er nogle anbefalinger, man har udstedt for sjov, siger Hans Jørn Kolmos.