Laver sang til Vingegaard

Da Jacob Haugaard i 1994 blev valgt ind i Folketinget, var det med løfte om mere medvind på cykelstierne.

Bare to år senere kom Jonas Vingegaard til verden i Thy, og det er vist ikke gået nogens næse forbi, at den spinkle cykelrytter netop nu har medvind på både cykelstier og stejle bjerge i Frankrig.

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen er begejstret for den kontrol, som Jonas Vingegaard og co. udviste på det legendariske bjerg Alpe d' Huez. - Han har sku styr på det, Vingegaard

Hele Danmark er i tour-eufori på grund af Jonas Vingegaards imponerende præstation i Tour de France, og også Jacob Haugaard har raget den gule feber til sig. Hos ham har Vingegaard-virussen sat sig kreativt, og det har udmøntet sig i en sang til den danske tour-helt.

Jacob Haugaard er i fuld gang med at lægge sidste hånd på hyldest-sangen til Vingegaard. Melodien kender de fleste - den stammer fra Haugaard-hittet 'Ingeborg', der altså nu er blevet til 'Vingegaard'.

Smukkere bliver det ikke. Danske Jonas Vingegaard i gult. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg har skrevet sangen til ham, fordi han er indbegrebet af noget dansk. Han er så ydmyg og beskeden, og så knokler han. Han kæmper som en gal på de bjerge, siger Jacob Haugaard og fortsætter.

- Han sidder der og lider i stilhed. Det er sgu da dansk. Vingegaard er en totalt nedtonet type. Selv da han blev nummer to sidste år, var det helt uden store armbevægelser. Nu fører han verdens største cykelløb. Det er sgu da stort, siger Jacob Haugaard.

Den 70-årige entertainer er ikke specielt sportsinteresseret, men som mange andre danskere synes han, at sport bliver rigtig interessant, når det går Danmark og de danske sportsudøvere godt.

- Når vi vinder guld, og det går godt, går jeg op i det. Og det gør det i den grad nu, siger Jacob Haugaard og afslører en lille flig af sangen til Vingegaard.

- Vingegaard rimer dejligt på stærke lår. Så jeg kan godt sige så meget, at det kommer til at indgå, griner han.

Sangen 'Ingeborg' indspillede Jacob Haugaard tilbage i 1994 som en tak til sin kone, Ilse Ingeborg.

Sangen er oprindeligt skrevet til Haugaards kone, Ilse Ingeborg. Foto: Jonathan Damslund

- Da jeg ligesom var færdig med at gå på værtshus og den slags, skrev jeg den til hende. Man kan sige, at det var et alternativ til en buket blomster. Hun er meget glad for den, siger Jacob Haugaard.

- Hvad siger hun så til, at hun skal dele sangen med Jonas Vingegaard nu?

- Hun er vild med idéen! Og jeg har i øvrigt skrevet en ny sang til hende ... eller faktisk flere. Jeg overvejer, om jeg skal udgive et helt album med de kærlighedssange, jeg har skrevet til hende.

Jonas Vingegaard kom i gult efter onsdagens udfordrende bjergetape i Frankrig. Tour de France slutter i Paris søndag 24. juli - forhåbentlig med Vingegaard øverst på skamlen i gult.