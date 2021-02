Le Gammeltoft og Tommy Ahlers flytter sammen

Le Gammeltoft og Tommy Ahlers overraskede tilbage i november 2020, da de sammen dukkede op på den røde løber med lidt af en nyhed.

- Ja, vi er kærester, sagde den tidligere radiovært og den tidligere Venstre-minister til Ekstra Bladets udsendte og fortalte, at de på det tidspunkt havde været kærester i et år.

Tre måneder senere holder forholdet i den grad stadig, og inden længe skal 42-årige Le Gammeltoft og 45-årige Tommy Ahlers dele adresse.

Står frem som kærester

Det røber førstnævnte på Instagram, hvor hun har delt et billede af parret, mens hun holder en nøgle.

'Det her er nøglen til vores nye, fælles hus på Holmen, som vi flytter ind i om nogle måneder. Jeg må nogle gange knibe mig i armen, fordi jeg føler mig så heldig,' skriver Le Gammeltoft og fortsætter:

'Jeg glæder mig helt vildt til mit næste kapitel i livet - sammen med Tommy Ahlers og vores i alt fire børn. Et kapitel som sammenbragt familie. Jeg er sikker på, at huset bliver fuld af musik, larm, kærlighed, grin og gråd. Lige som det skal være.'

Tommy Ahlers har delt samme billede på Instagram, hvor han også jubler over, at de snart skal bo under samme tag.

'Jeg glæder mig vildt meget og ved godt det med sammenbragte familier kan være svært. Men de fleste ting virker lettere sammen med Le - også det at skulle flytte sammen. Det bliver også fedt at lære Holmen og Christianshavn meget bedre at kende. Jeg kommer dog også til at savne Østerbro. Der har jeg trods alt boet det meste af mit københavner-liv,' skriver han.

Ekstra Bladet var tidligere søndag i kontakt med Tommy Ahlers angående den tidligere 'Løvens hule'-profils hus, som han havde sat til leje.

Venstre-politikeren havde dog ikke tid til at snakke omkring den beslutning, og hvorvidt hans valg kunne have noget at gøre med Le Gammeltoft og deres forhold, og søndag aften er huset igen fjernet fra udlejningssiden.

