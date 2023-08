Lego-arving i millionhandel med tidligere politiker

Med milliarder på kistebunden er 4,3 millioner kroner et greb i lommen.

For det er nemlig hvad Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen har betalt for et hus i første række ud til vandet på Omø, der ligger ud for Skælskør på Sydsjælland. Det fremgår af Tinglysningen.

Og selvom han sikkert kunne købe hus hvor end i verden, han skulle have lyst til, så er Thomas Kirk Kristiansen altså faldet for de 128 kvadratmeter fra 1965, der er fordelt på fire værelser med udsigt til Storebælt.

Ifølge Bloomberg er Thomas Kirk Kristiansen nummer 359 over verdens rigeste med en formue estimeret til 6,73 milliarder dollars, hvilket svarer til cirka 46,4 milliarder danske kroner.

Det er da heller ikke fordi, Lego-arvingen ikke forstår at bruge penge. I 2020 gav han således næsten 80 millioner for Skovsbo Gods og de dertilhørende 26 hektar jord nær Kerteminde på Fyn.

Sælgeren af Lego-arvingens nye hus på Omø er den tidligere Venstre-politiker Flemming Oppfeldt, der måtte forlade politik, da han blev dømt for at have dyrket sex med en mindreårig dreng. Foto: Thomas Lekfeldt

Køber af kontroversiel politiker

Sælgeren af Omø-huset er den tidligere Venstre-politiker Flemming Oppfeldt.

Han sad i byrådet i Farum fra 1986 til 2001 og var i lidt over tre måneder borgmester i kommunen fra 27. november 1992 til 9. marts 1993, mens Peter Brixtofte kortvarigt var skatteminister.

Flemming Oppfeldt blev valgt til Folketinget i 1994, og han udmærkede sig i 2003, da han som den første nogensinde blev tildelt prisen som Årets Laks af LGBT+ Danmark (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, red.), efter han som den eneste fra Venstre stemte for et forslag fra oppositionen vedrørende homoseksuelles ret til adoption.

Året efter trådte Flemming Oppfeldt dog ud af Venstres folketingsgruppe, da han blev anklaget for at have haft sex med en dreng på 13 år, der havde påstået at være ældre. Flemming Oppfeldt nægtede sig skyldig, da han var overbevist om, at den dreng, han var sammen med, var 15 år.

Københavns Byret mente, at han uagtsomt overtrådte straffeloven ved at have et seksuelt forhold til et barn under 15, og Flemming Oppfeldt blev i 2005 idømt fire måneders betinget fængsel.

