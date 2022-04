LEGO-familien investerer 6,8 milliarder i Fortnite-skaber

Epic Games har haft bragende succes med spillet Fortnite, og nu er spiludviklingsfirmaet i fuld gang med at tage næste store skridt.

Virksomheden er godt i gang med at udvikle et såkaldt metaverse - en slags onlineverden - og derfor har man været på jagt efter investeringer. Dem har de netop fået, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at spilgiganten Sony og Kirkbi, LEGO-familiens investering- og holdingselskab, hver investerer én milliard dollars - 6,8 milliarder kroner.

- En del af vores investeringer fokuserer på trends, vi tror vil have en påvirkning på den fremtidige verden, som vi og vores børn lever i. Denne investering vil accelerere vores engagement i en verden af digital leg, og vi er glade for at investere i Epic Games for at støtte deres videre rejse - og på lang sigt fokusere på det fremtidige metaverse, siger adm. direktør i Kirkbi, Søren Thorup Sørensen, i pressemeddelelsen.

Adm. direktør i Kirkbi, Søren Thorup Sørensen, glæder sig over den nye investering. Foto: Joachim Ladefoged

Epic Games er langt fra de eneste, der forsøger at skabe et metaverse, der er en form for onlineunivers, hvor mennesker kan kommunikere som avatars og reelt set skabe et nyt liv.

Selskabet bag Facebook og Instagram skiftede sidste år navn til Meta for at rebrande sig selv og tydeliggøre forsøget på at skabe et metaverse, ligesom man investerede tungt i at opbygge den alternative virkelighed.

Nu kaster LEGO-familien sig altså også ind i kampen - og sætter milliarder på spil for at lykkes.

Det fremgår, at Epic Games efter investeringen er værdisat til 31,5 milliarder dollars - 215 milliarder kroner.

I det senest offentliggjorte regnskab fra Kirkbi, der dækkede 2020, fremgik det, at Kirkbi dengang havde investeringer for 87 milliarder kroner.

Ekstra Bladet arbejder på at få yderligere kommentarer fra Kirkbi.

