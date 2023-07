Lene Beier åbner op om brystoperation

TV 2-værten syntes, at brysterne hang, så derfor besluttede hun sig for at gøre noget ved dem

Plastikkirurgi er for de fleste stadig et tabu, som der ikke tales alt for højt om.

Men om man vil det eller ej, så er det umuligt at flygte fra tiden og tyngdekraften.

Det måtte tv-vært Lene Beier også sande, da hun og manden havde fået barn nummer to.

Det havde sat sine spor på 'Landmand søger kærlighed'-værtens figur, at hun havde ammet ad to omgange. Det fortæller hun i et stort interview med Billedbladet.

- Da jeg havde fået Otto, mindede mine bryster om to poser med en femmer i. Jeg har altid haft store bryster før og følte, at jeg så anderledes ud - og jeg var ikke helt klar til den store forandring. Så jeg snakkede med Anders om det, tog min gamle bh og besøgte en plastikkirurg, som jeg gav beskeden: 'Jeg vil gerne bede om samme størrelse', og det fik jeg.

Lene Beier og Anders Beier har snart været gift i 17 år. Foto: Emil Agerskov

Annonce:

Har ikke taget stilling til ansigtsløft

I samme interview indrømmer 'Vi drukner i rod'-værten også, at hun er enormt forfængelig og bruger en formue på dyre cremer, ligesom hun heller ikke er afvisende overfor at få et ansigtsløft i fremtiden.

Tv-værten Lene Beier og manden Anders kan snart fejre 17 års bryllupsdag.

Ifølge Lene Beier er deres kærlighed med årene kun blevet stærkere og mere nuanceret, derfor ser Lene Beier ingen grund til at være jaloux anlagt, hvorfor hun også håber, at hendes mand flirter med andre, når han går ud. Det kan du læse mere om her.

Flytter til udlandet

For nyligt har parret valgt at sætte deres hus deres hus i Søvang til salg. Herligheden skal familien Beier af med, da familien, der også består af to sønner, har besluttet sig for at købe et hotel i Østrig, som de skal renovere og stå for driften af.

Til Ekstra Bladet forklarede hun, at parret har overvejet beslutningen længe.

- Anders stoppede sit job ved årsskiftet, og siden da har vi gentænkt alle vores drømme for fremtiden. Vi har været helt nede i maven for at mærke efter, hvad vi gerne vil på sigt.