Lene Beier åbner op om familietragedie

- Vi har haft ét dødsfald i familien med en dreng, der er druknet. Så ingen vand.

Sådan er den klare melding fra Lene Beiers mor, Jytte, i tv-programmet 'Beier over hækken'.

Her følger man familien Beier, der, udover den populære tv-vært og hendes mand og to børn, handler om Lene Beiers mor, søster og søsterens kone, der er ved at bygge en slags moderne familie-bofællesskab, der kun er adskilt af en hæk.

Lene Beier bor på den ene side af den grønne beplantning, mens Jytte, søster Mette, hendes kone Matilde og deres baby skal flytte ind på den anden side. Inden det kan ske, skal huset og haven igennem en gennemgribende renovering, som et tv-hold følger.

I afsnit tre, der netop nu er tilgængeligt på TV2 Play, skal familien tage stilling til, hvad der skal ske med den fiskedam, der er i mor-Jyttes have.

Fætter druknede

Ingen er i tvivl. Dammen skal nedlægges, for familien var for knapt 30 år siden ude for en tragisk drukneulykke, som siden har præget dem.

- Grunden, til at vi ikke har lyst til at have en fiskedam i din have - for vi er jo alle sammen enige om, at vi ikke skal have en fiskedam i din have - er fordi, vi har haft en drukneulykke i familien. Min lille fætter Patrick druknede i 1992, da han var tre år gammel, fortæller Lene Beier i programmet.

- Han legede med jer, siger hendes mor om den dag, hvor tragedien ramte dem.

- Ja, han legede med os, og så havde han senere taget sin redningsvest og løbet tilbage dertil, ned til hvor vi havde leget om dagen og var faldet i. Slået hovedet, formentlig, siger Lene Beier og fortæller, at på grund af ulykken sidder det i familien, at vand og børn kan gå helt galt. Derfor skal dammen nedlægges.

- Vi kan ikke have en fiskedam i haven. Der er ingen af os, der kan få et roligt øjeblik, hvis du har en fiskedam, siger Lene Beier.

Lene Beier med sin familie. Foto: Jeppe Bjørn/TV 2

Udover byggeri i sit eget hjem er Lene Beier kendt som vært på blandt andet 'Landmand søger kærlighed' og 'Hjem til gården', der i denne uge kom med noget af en chokmelding

'Beier over hækken' sendes på TV2 Fri.