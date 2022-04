Lenny: - I får jeres penge tilbage

Den forgangne uge har realitystjernen Lenny Pihl kunnet se sit navn op til flere gange blive nævnt i Ekstra Blads artikler.

I første omgang handlede det om, at han reklamerede for en side, der sælger kopiure på Instagram. Det kan du læse mere om her.

Anden omgang handlede om, at Lenny Pihl havde reklameret for billige Tivoli-billetter, som enten ikke virkede eller aldrig dukkede op. Det kan du læse mere om her.

Ekstra Bladet har forsøgt at forholde Lenny Pihl kritikken, men ind til nu har det ikke været muligt for den tidligere Paradise-deltager at stille op.

'Helt lovlig'

Søndag aften ville Lenny Pihl dog gerne besvare Ekstra Bladets spørgsmål angående kopiurene og billetterne.

- Det med de billetter der. Det har været det største kaos i hele mit liv, siger Lenny Pihl.

Ifølge Lenny Pihl blev han også selv snydt i forbindelse med billetterne.

En virksomhed kontaktede ham på Instagram. Han kunne købe Tivoli-billetter for 150 kroner, sælge dem videre og så tjene 50 kroner for salget.

- Efter en måneds tid ringer min telefon. Og det er så en kunde, der står i Tivoli og ikke kan komme ind. Jeg ringer så til Tivoli og forklarer, hvem jeg har fået billetterne af, og de kender ikke noget til ham.

Fra egen lomme

Lenny Pihl hævder at have brugt over 70.000 kroner af egen lomme på at betale folk tilbage, som ikke fik eller kunne bruge deres billetter. Beløbet er udokumenteret.

- Vi har jo i hvert fald været i kontakt med en, som ikke fik sine penge tilbage. Hvordan kan det være, at der er nogen, der får deres penge tilbage og andre, som ikke gør?

- Fordi jeg ikke har flere penge at give af. Min opsparing er i bund. Jeg havde ikke råd til at betale flere penge væk.

Suna Max Schütt fra Holme-Olstrup føler sig snydt af Lenny Pihl. Privatfoto

Men han vil gerne tage ansvaret på sig. Han lover, at alle som har mistet penge i forbindelse med Tivoli-billetterne nok skal få deres penge igen.

- Jeg tror, det er sådan 5-10 mennesker, som ikke har fået deres penge tilbage endnu.

Meldt til politiet

I følge realitystjernen er han blevet politianmeldt på grund af de problematiske billetter.

- Kan du forstå, at du er blevet politianmeldt?

- Ja, gud fanden kan jeg det! Jeg havde gjort det samme. Jeg kunne jo aldrig finde på at snyde så mange mennesker på min Instagram-profil. Så sker sådan noget her jo.

Helt lovligt

I forhold til kopiurene, siger Lenny Pihl, at Instagram-profilen, som sælger kopiurene, er helt lovlig, da manden bag profilen opholder sig i udlandet. Ekstra Bladet forsøger at få kontakt til denne person, så de kan be- eller afkræfte.

Ekstra Bladet spørger, hvorfor Lenny Pihl ikke har vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser angående Watchoutforyou, men det kan realitystjernen ikke rigtig svare på.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Lenny reklamerer for noget, han så senere må trække i land igen. Han lovede i august 2020, at det var slut med at reklamere for kontroversielle firmaer eller produkter via sine sociale medier.

- Hvornår lærer du det Lenny?

- Jeg havde jo ikke set den her komme. Folk kan jo godt lide at gå i Tivoli. Det med kviklånene det ved jeg go godt. Det var et selvmål. Og det samme med sugardating og snus.

Lenny Pihl lover, at det vil være anderledes fremadrettet. Fra nu af vil realitystjernen dokumentere alt.