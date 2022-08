Lenny Pihl anholdt for spirituskørsel

I øjeblikket florer der en video rundt på det sociale medie TikTok af realitydeltageren Lenny Pihl, der bliver anholdt af politiet ude foran Crazy Daisy i Næstved.

På videoen, som har delingsteksten 'Så gik den sku ikke længere med at pille ved små børn', ser man Lenny Pihl blive ført ind i en politibil af to politibetjente.

Over for Ekstra Bladet fastslår Lenny Pihl, at anholdelsen bestemt ikke havde noget med 'små børn' at gøre. Han forklarer, at han sad i en bil sammen med sin veninde, da politiet banker på ruden, og han bliver bedt om at stige ud.

- Jeg sidder på førersædet i bilen sammen med min veninde. Politiet beder mig om at puste for at måle min promille, og derefter bliver jeg bedt om at stige ud af bilen.

- Men jeg sad ikke i bilen, fordi jeg ville køre. Jeg skulle bare oplade min telefon, siger Lenny Pihl til Ekstra Bladet, og fortæller, at han var pisse hamrende fuld, og derfor ikke havde nogle planer om at køre væk.

- Da jeg kommer ud af bilen, bliver jeg anholdt og sigtet for spirituskørsel, men jeg kørte slet ikke. Jeg har slet ikke kørekort, og bilen var slukket, siger Lenny Pihl.

Ville løbe væk fra politiet

Lenny blev tilbageholdt i ti minutter, hvorefter politiet lod ham gå. Først forsøgte realitystjernen dog at flygte fra politiet, fortæller han.

- Jeg prøvede at gemme mig, jeg ville bare væk. Jeg ville ikke anholdes for noget, jeg ikke havde gjort, siger Lenny Pihl og påpeger, at det er første gang i en evighed, at han har været fuld, og erkender også, at det nok var en dum ide at løbe væk fra politiet.

Siden april måned har Lenny Pihl nemlig været på antabus, fordi han har haft et alkoholproblem. Men dagene op til festen i weekenden, stoppede han med at tage antibus, fordi han vidste, at han skulle drikke.

- Alkohol er ikke længere et problem. Jeg går også i samtalebehandlinger, og hvis jeg får lyst til at drikke, har jeg nogen, jeg kan ringe til, siger Lenny Pihl.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Af døgnrapporten fremgår det dog, at en 36-årig mand fra Slagelse natten til lørdag blev sigtet for spirituskørsel ved Ramsherred, som er en vej tæt på Crazy Daisy i Næstved.