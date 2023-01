Leo Nielsen, der er kendt som den ene halvdel af den musikalske duo Sussi & Leo, er alvorligt syg og indlagt.

Det skriver Se og Hør, som samtidig kan berette, at Leo har valgt at indstille sin karriere på ubestemt tid.

– Leo er faktisk meget, meget syg, og han ligger på hospitalet. Han har været lige ved at dø tre gange, fortæller Sussi til Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Sussi, at Leo blev ramt af tarmslyng tilbage i december, og at han har været indlagt det meste af tiden siden.

- Jeg har fået at vide tre gange den seneste måned, at Leo sandsynligvis ikke overlever det her, og alligevel er han kommet tilbage. Folk er også kommet for at tage afsked med ham, og så sad han alligevel op, da de kom, så det var jo dejligt, fortæller Sussi til Ekstra Bladet.

Plaget af smerter

Det er ikke første gang, Leo har kæmpet med helbredet. Tilbage i 2016 brækkede han hoften i en ulykke, og siden har han stort set været plaget af smerter fra operationssåret.

Selvom det også denne gang er en smertefuld omgang, han går igennem, er han ved godt mod trods omstændighederne, fortæller Sussi til Ekstra Bladet.

- Jeg har lige snakket med ham, og han sagde, ’jeg kommer nok ikke hjem i dag’, men han længes efter at komme hjem, for han keder sig, siger Sussi.

Optræder selv

Sussi og Leo, der begge er 67 år gamle, har været gift i mere end 40 år og har spillet sammen i endnu længere tid. Men nu må Sussi optræde uden sin mand.

Sammen med Thomas Ehrenreich, der i mange år har spillet sammen med Sussi & Leo, og Kim Karmark Petersen kalder hun nu konceptet for Sussi og drengene.

- Han kan simpelthen ikke spille i øjeblikket. Han mangler rigtig, rigtig mange kræfter, siger Sussi, men afviser samtidig ikke, at det måske kan lade sig gøre i fremtiden.

Sussi kan dog mærke trods sit evigt optimistiske livssyn, at Leos situation har taget hårdt på hende.

- Jeg har spillet et job i sidste uge uden Leo, og det gik rigtig godt. Men der kunne jeg godt mærke, at det – uden at jeg har tænkt over det – har været lidt hårdt, at Leo ikke havde det ret godt, og jeg hele tiden skulle holde øje med ham, siger hun og tilføjer:

- Det har været lidt værre, end jeg har villet indrømme.

